Bitter Sweet, anticipazioni turche: Bulut salva il matrimonio di Nazli e Ferit

Le anticipazioni provenienti dagli episodi turchi di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che Nazli sarà costretta a chiedere a Ferit il divorzio a causa di un ignobile ricatto di Hakan. Una volta scoperto dall’avvocato che Asuman rischia almeno 5 anni di carcere a causa di un video, in cui si vede la giovane sparare ad uno degli uomini dell’Onder, Nazli sarà obbligata da questo a divorziare da Ferit. Inoltre, a causa del tentativo di suicidio della sorella, la cuoca rifiuterà la successiva proposta di matrimonio dell’architetto. Ovviamente l’Aslan faticherà a capire l’improvviso cambiamento di Nazli, dato che tra loro le cose stavano procedendo per il meglio e avevano anche fatto l’amore.

Confidando nel fatto che Leman potrebbe chiedere l’affidamento di Bulut, facendo naufragare sul nascere il piano di Hakan, Nazli finirà per chiedere il divorzio a Ferit, allo scopo di impedire che sua sorella Asuman finisca in prigione per tentato omicidio. Dato che Nazli non darà a Ferit alcun motivo valido per giustificare la fine della loro unione, ad un certo punto l’imprenditore si stancherà di correrle dietro e deciderà di concederle il divorzio, precisando però che qualora a causa sua Hakan dovesse riottenere la custodia di Bulut, lui non riuscirebbe più a perdonarla.

Anticipazioni Bitter Sweet: Asuman rivela a Ferit del ricatto di Hakan a Nazli

Durante l’udienza di divorzio avviene però un colpo di scena: ritenendo che Ferit e Nazli siano convolati a nozze da troppo poco tempo per ricorrere ad una soluzione tanto drastica, e dicendo loro che il matrimonio è una cosa seria, il giudice obbligherà i due a rivolgersi da uno psicoterapeuta per tentare una riconciliazione.

La prima seduta dallo psicoterapeuta si concluderà ovviamente in un nulla di fatto: se da un lato Nazli farà di tutto per nascondere il ricatto che sta subendo da Hakan, dall’altro Ferit si convincerà sempre di più che la moglie gli sta nascondendo qualcosa, anche se non riuscirà a farla confidare con lui. La svolta arriverà poi grazie al piccolo Bulut.

Dopo avere ascoltato una discussione tra Ferit e Nazli, Bulut fuggirà di casa, eludendo la sorveglianza sia dello zio che di nonna Leman. Il bambino infatti ruberà dei soldi dal portafoglio dell’Aslan e con quelli prenderà un taxi per raggiungere casa di Nazli. Fortunatamente il bambino raggiungerà sano e salvo la casa della cuoca, che si preoccuperà di avvertire immediatamente l’Aslan. Quando Ferit sarà a casa di Nazli la situazione che si verrà a creare porterà Asuman a rivelare all’imprenditore l’ignobile ricatto orchestrato da Hakan contri di lui e Nazli. Cosa farà ora Ferit? Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.