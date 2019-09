Bitter Sweet, anticipazioni turche: Asuman cerca di uccidersi, ma Deniz la salva

Le anticipazioni che ci giungono dalle puntate turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che, nelle battute finali della soap, la giovane e incosciente Asuman finirà al centro di un intrigo ordito dal perfido Hakan, per far salare il matrimonio di Nazli e Ferit. Asuman sarà travolta dal corso degli eventi, tanto che giungerà sul punto di togliersi la vita, ma per fortuna verrà salvata all’ultimo secondo da Deniz.

Asuman ha sparato a Muzzaffer, l’uomo che aveva cercato di violentarla e che poi l’aveva ricattata, minacciando di rendere pubbliche alcune sue foto compromettenti, scattate mentre lei era intenta a cambiarsi d’abito. La giovane crede pertanto di aver ucciso Muzzaffer. In realtà, scopriamo che l’uomo non solo è vivo, ma si tratta di un tirapiedi di Hakan, che aveva il compito di filmare la scena della sparatoria, per dare all’Onder le prove necessarie per ricattare Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Asuman distrutta dal senso di colpa

Dopo essere entrato in possesso del video, Hakan lo mostra a Nazli e le chiede di mettere fine al suo matrimonio con l’Aslan se non vuole che sua sorella Asuman finisca in carcere per tentato omicidio. In questo modo, l’Onder spera di riottenere la custodia di Bulut e delle azioni della Pusula Holding intestate al bambino. Disperata, Nazli si reca a parlare con Muzzaffer per convincerlo a non denunciare la sorella, ma inutilmente. Inoltre, l’avvocato comunica a Nazli che comunque Asuman rischia perlomeno 5 anni di prigione. Sentendosi in colpa per aver messo un’altra volta la sorella nei guai, Asuman vaga intanto disperata per le strade di Istanbul.

Alla fine, Asuman giunge davanti ad un edificio in costruzione. Con le lacrime che le continuano a scendere dagli occhi, la giovane sale fin su all’ultimo piano, per poi arrampicarsi su di un cornicione. Tutto lascia pensare, che Asuman sia pronta a buttarsi di sotto. Per fortuna, messo in allarme dalla telefonata che la ragazza gli aveva fatto qualche minuto primo, Deniz si mette immediatamente sulle sue tracce e la trova.

Asuman è convinta che con la sua morte la vita delle persone che sono al suo fianco sarà più facile, mentre Deniz tenta di farla ragionare. Data la drammaticità della situazione, il musicista chiama in aiuto Nazli, che si catapulta sul posto con Fatos. Dopo essere riuscito ad avvicinarsi, Deniz riesce finalmente a salvare Asuman. Colpita dall’accaduto, Nazli è però pronta a cedere al ricatto di Hakan e a separarsi da Ferit. Cosa accadrà ora? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.