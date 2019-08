Bitter Sweet, anticipazioni turche: Alya si sente usata da Deniz e chiude con lui

Le anticipazioni provenienti dalle puntate turche di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ci rivelano che il matrimonio improvviso tra Nazli e Ferit deluderà a tal punto Deniz da spingerlo a fare l’amore con l’ex fidanzata Alya. Scopriremo però che questo riavvicinamento sarà solo temporaneo ed anzi la cantante si sentirà usata dal kaya e deciderà di chiudere con lui, forse definitivamente. Ma adesso scopriamo più in dettaglio come si arriverà a ciò.

Nelle puntate attualmente in onda nel nostro paese, abbiamo visto che Ferit ha chiesto a Nazli di sposarlo allo scopo di ottenere l’affidamento di suo nipote Bulut e di sottrarlo dalle grinfie dei perfidi Hakan e Demet. Nonostante qualche intoppo, come Demet che cercherà di far fuori la rivale chiedendola in una cella frigorifera, Ferit riuscirà infine a sposare Nazli, facendo sprofondare Deniz, da sempre innamorato della giovane, in una profonda depressione.

Anticipazioni Bitter Sweet: Alya e Deniz faranno l’amore, ma…

Deniz, potrà contare sul sostegno di Alya che con il proposito di risollevargli il morale si recherà a casa sua a poche ore dal matrimonio di Ferit e Nazli. A causa di qualche bicchiere di troppo, il musicista dirà di si alla proposta della ragazza di fare un viaggio insieme in Europa. La cosa comunque non finirà qua: Alya prenderà l’iniziativa e bacerà Deniz sulla bocca. Invece di evitarla, perché non lucido in quel momento, il Kaya la asseconderà finendo per fare l’amore con lei.

Al mattino la cantante eviterà di parlare con Deniz di quanto capitato, forse perché spaventata da ciò che lui potrebbe dire. In ogni caso, Alya farà intendere ad Asuman e soprattutto Nazli che tra lei e il suo ex è in corso un riavvicinamento. Attenzione però a quello che succederà dopo: infastidita dal matrimonio tra Nazli e Ferit, Demet si recherà a trovare Deniz e lo rimprovererà dicendogli che se avesse accettato la sua offerta ora Nazli e il piccolo Bulut sarebbero suoi. Infatti, Demet e Hakan avevano offerto a Deniz l’affido di Bulut in cambio delle sue azioni della Pusula Holding. In ogni caso, il giovane deciderà di ignorare le parole della sorella e si getterà a capofitto nel lavoro.

Ed adesso arriviamo al confronto tra Deniz e Ayla: avendo capito che il Kaya non ha alcuna intenzione di fare il viaggio insieme a lei, Alya si sentirà usata e nel corso del dialogo dirà al suo ex che non sarà mai felice, finché continuerà ad essere ossessionato da Nazli, la quale non ha occhi solo che per Ferit. Delusa dal comportamento di Deniz, Alya deciderà così di prendere le distanze da lui. Che abbia deciso di rinunciare per sempre a lui? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore.