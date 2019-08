Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 5 al 9 agosto: Ferit e Nazli convolano a nozze

Nelle nuove puntate di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, in onda da lunedì 5 agosto a venerdì 9 agosto, su Canale 5 alle 14:45, una notizia sorprendente sconvolgerà la vita di tutti i protagonsiti della soap opera turca. Ferit e Nazli convoleranno a nozze. Ma sarà un vero matrimonio oppure una copertura per avere l’affidamento di Bulut? Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate.

Ferit è convinto più che mai, che l’autore dell’incidente mortale di Demir e Zeynep, sia Hakan ma le sue supposizioni devo attendere gli esami della polizia fatti sull’auto. Intanto Demet decide di rapire Asuman per parlare con la ragazza, e poco dopo incontra Deniz per chiedergli scusa per tutto quello gli ha fatto. Hakan, invece, va a cercare Celal e lo invita a prendersi la colpa dell’incidente di Demir e Zeynep.

Nazli e Ferit si recano da Celal per chiedere qualcosa sull’incidente di Demir e Zeynep, e capiscono subito che non può essere stato lui ad uccidere la coppia. Intanto Hakan rivela alla moglie che l’omicidio di Salih era tutta una farsa per testare la sua fedeltà. Engin, nel frattempo, scopre che una guardia ha visto un uomo mettere qualcosa sotto l’auto di Demir e Zeynep, mentre Hakan, con le spallequasi al muro, decide di far espatriare Resul per evitare ulteriori problemi.

E’ arrivato il giorno dell’udienza definitiva per l’affidamento di Bulut e il giudice decide che saranno Demet e Hakan ad occuparsi del bambino, ma Ferit non vuole arrendersi ed è disposto a tutto pur di riportare a casa il nipote, ma ha bisogno dell’aiuto di qualcuno. Intanto Hakan e Demet cercano di convincere Deniz a vendergli le quote dell’azienda, in cambio dell’affidamento di Bulut, così potrebbe, finalmente stare con Nazli. Nazli, nel frattempo, accetta la proprosta di matrimonio di Ferit per il bene di Bulut e i due insieme cercano un modo per convicere tutti della loro decisione. Hakan, invece, è sempre più agitato perchè i suoi piani malvagi non vanno come lui vorrebbe.

Ferit e Nazli annunciano le loro nozze ma nessuno sospetta che sia tutta una messa in scena. La sposa, però, ha dei dubbi e vorrebbe tirarsi indietro, visto che i suoi genitori non approvano questa unione. Il giorno delle nozze si sta avvicinando, e i due futuri sposi, al posto che prepararsi per l’evento pensano solo a lavorare. Dopo mille esortazioni da parte degli amici, Ferit, finalmente, va a preparasi, mentre Nazli, al posto di andare a casa a vestirsi, decide di fare un’ultima commissione dal pescivendolo.

Nazli finisce nella cella frigorifera ma Deniz riesce a salvarla e la ragazza, finalmente, arriva all’altare e si sposa con Ferit, susciatando molta rabbia in Hakan e Demet. Deniz, invece, innamorato di Nazli, è molto triste e decide di partire con Alya. Finito il matrimonio, Nazli si sente male e le viene la febbre alta, mentre Deniz decide di assumere una posizione all’interno dell’azienda. Poco più tardi, Ferit consegna ad Hakan una copia della richiesta per l’affidamento di Bulut.

Nuova udienza per l’affidamento di Bulut, ma Hakan vuole a tutti i costi vincere, così inserisce della droga nei camion dell’azienda e Ferit viene arrestato, ma tutti sanno che dietro alla storia della droga c’è lo zampino di Hakan. In commissariato Ferit riesce a cavarsela dall’accusa di droga nei suoi camion, mentre Hakan pensa di aver incastrato il rivale, e prendersi la dirigenza dell’azienda, ma il giovane manager lo denuncia e gli mette la polizia addosso. Fatos cambia idea e non vuole più sposare Engin, mentre Asuman scopre che Burak è una spia assunta da Demet e insieme a Ferit e Nazli cercano di incastrare la donna, ma il perfido Hakan scopre tutto e manda uno dei suoi umoni all’appuntamento con i due ragazzi.