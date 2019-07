Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 22 al 26 luglio: Nazli riesce a realizzare il suo sogno nel cassetto

“Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, è la nuova soap opera turca sbarcata su Canale 5, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14:45, che vede come protagonista principale Nazli, una ragazza che ha il desiderio di aprire un ristorante tutto suo, ma a causa delle poche finanze ha deciso di lavorare come cuoca, presso un giovane manager del luogo. Il rapporto tra i due, all’inizio è quello tra datore di lavoro e dipendente, ma con il passare del tempo questo rapporto inizierà a cambiare, grazie anche a Bulut, il nipote del giovane manager, rimasto senza genitori, che si affezionerà moltissimo a Nazli.

Scopriamo insieme cosa succederà nella nuove puntate in onda da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio. Nazli ha un sogno nel cassetto, quello di aprire un ristorante tutto suo ma a causa delle poche finanze, il sogno sembra non potersi realizzare. La ragazza, allora, decide di chiedere un mutuo per avviare la sua attività ma le viene rifiutata la richiesta perchè non ha uno stipedio, dato che si è licenziata da Ferit. Intanto Hakan ha scoperto, grazie ad Alya che Nazli non lavora più per Ferit e vuole scoprire cos’èsuccesso tra i due. Dopo aver lasciato il lavoro, come cuoca, a casa di Ferit, Nazli, incontra il suo ex datore di lavoro a una riunione con dei giapponesi e in qualche modo, i due si avvicinano, mentre Fatos organizza una cena a casa sua con Engin, e quest’ultimo pare molto coinvolto dalla situazione che si è creata tra loro.

Nazli e Ferit si trovano in albergo insieme e i due sembrano molto uniti, mentre Demet cerca di mettere in testa a Deniz delle strane idee sul conto di Nazli e Ferit. In azienda, Hakan scopre che Ferit ha lincenziato delle persone senza il suo permesso e si arrabbia moltissimo e decide di trovare un modo per allontanare il manager dall’azienda chiedendo aiuto ad Alya. Intanto in città arriva il padre di Nazli, il quale concede alla figlia i soldi necessari per aprire il suo ristorante e in quell’occasione l’uomo fa la conoscenza di Deniz.

Nazli, grazie ai soldi del padre è riuscita ad acquistare il ristorante, ma all’ultimo minuto Alì, il terzo socio in affari decide di abbandonare il ristorante, vendendo la sua quota a un misterioso aquirente. Intanto Alya rivela a Deniz un’importante confidenza che sconvolgerà le certezze del ragazzo e creerà non pochi problemi ai personaggi della storia.

Demet ascolta per caso una conversazione privata di Hakan e scopre che l’uomo è implicato in alcuni affari loschi , così decide di avvisare la polizia. La polizia arriva nel magazzino, dove si trova Hakan e lo ferisce a un braccio, ma l’uomo riesce comunque, a presentarsi al servizio fotografico organizzato da Demet. Intanto, Nazli riesce a realizzare il suo sogno nel cassetto: il ristorante apre i battenti.