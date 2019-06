Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 17 al 21 giugno: Bulut viene affidato agli zii Demet e Hakan

Inizia una nuova settimana, ricca di colpi di scena che vedrà come protagonista assoluto il piccolo Bulut, nipote di Ferit. Il bambino è rimasto orfano a causa di un grave incidente, dove hanno perso la vita entrambi i genitori e adesso la sua vita cambierà per sempre. Scopriamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate da lunedì 17 a venerdì 21 giugno.

Una grave tragedia ha colpito la famiglia di Bulut, il bambino, a causa di un grave incidente stradale è rimasto senza genitori quindi tutti si chiedono chi si prenderà cura del piccolo in futuro. Nazli, vista la situazione così delicata, cerca di aiutare come può, facendo visita a Deniz, il quale non riesce a nascondere il suo interesse per lei. Con il caos creato dal grave lutto, due case riceveranno la visita di un ospite alquanto inaspettato.

Ferit scopre che Hakan e Demet hanno fatto richiesta per avere l’affidamento del piccolo Bulut e tale richiesta preoccupa non poco l’imprenditore visto che teme per l’incolumità del bambino. Ferit rivela al suo avvocato, a Engin e Nazli i suoi dubbi in merito alla situazione. Poi chiede a Nazli di non uscire mai di casa con Bulut, per evitare che i suoi avidi parenti gli possano coglierli di sorpresa. Intanto Tarik e Fatos escono insieme per approfondire la loro conoscenza. Nazli e Bulut escono di nascosto perr andare al cinema, ma ad un certo punto, la ragazza riceve una telefonata da un poliziotto che le riferisce che hanno arrestato sua sorella Asuman per un furto in un negozio di abbigliamento.

Demet vuole incontrare suo nipote Bulut, il quale si trova a casa di Ferit, chiedendo aiuto a Denuz. Alla villa Ferit ed Engin discutono del futuro di Bulut e credono che l’interesse di Demet e Hakan per il piccolo è solo di natura economica. Mentre Ferit ed Engin giocano con Bulut in giardino, Asuman riesce a fotografare di nascosto i documenti che riguardano la custodia di Bulut. Fatos e Asuman vengono invitate a casa di Deniz per cena, dove si esibirà Alya mentre Nazli si trova a casa di Ferit, dove trascorre la serata in compagnia del ragazzo e del piccolo Bulut. Ferit ordina a Tarik di recarsi a casa di Nazli per prendere alcuni oggetti della ragazza e quando suona alla porta e si trova davanti Fatos, così capisce che la ragazza è la coinquilina di Nazli.

Asuman vende la foto fatta ai documenti per la custodia di Bulut a Demet, così quest’ultima insieme al marito riescono ad ottennere la cusodia del piccolo, ma Ferit è deciso più che mai a lottare per l’affidamento del nipote e a scoprire chi ha rivelato tale informazioni ai suoi parenti. Il piccolo Bulut si dovrà trasferire, così, a casa di Demet e di Hakan, e per lui la situaizone non sarà per niente facile.

Su ordine del giudice, il piccolo Bulut viene affidandato temporaneamente agli zii Hakan e Demet, grazie ad alcuni documenti segreti trafugati. Il bambino non è per niente contento e qualcuno chiede a Nazli di andare a trovare il piccolo nella sua nuova abitazione. Lo scopo di tale visita, però, è un’altro: Nazli dovrebbe lavorare in quella casa piuttosto che a casa di Ferit. La proposta, però, non piace a Nazli, la quale chiede qualche giorno per pensarci su ma una nuova scoperta la metterà n guardia sul da farsi.