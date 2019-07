Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 4 luglio: Ferit trascorre la serata con l’ex fidanzata Buse

Le anticipazioni della puntata di giovedì 4 luglio 2019 dell’avvincente e popolare soap opera di successo “Bitter Sweet-Ingredienti d’amore”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 su Canale 5, rivelano che Ferit deciderà di passare una serata con Buse ignaro del fatto che la ragazza sia stata pagata da Hakan per sedurlo.

Il perfido Hakan infatti, è più che mai pronto a tutto affinchè il piccolo Bulut venga affidato sotto la sua custodia ma non solo visto che anche aggiudicarsi parte della holding Pusula sarebbe il suo sogno più grande. Ecco perchè l’uomo decide di ingaggiare Buse, un’ex fidanzata di Aslan, affinchè prenda in giro Ferit ma durante la cena, la ragazza, confessa il piano di Hakan mettendo in guardia il giovane.

Il giudice intanto è pronto per emettere la sentenza definitiva che riguarda l’affidamento del piccolo Bulut e, giustamente, al piccolo viene chiesto con chi vorrebbe andare a vivere. Inutile dire che le sue volontà sarebbero quelle di stare con lo zio e Nazli ma Hakan ha un asso nella manica. Per screditare Ferit, mostra al giudice alcune foto che lo ritraggono insieme Buse e successivamente con la chef dimostrando così che Aslan è un traditore.

Proprio per questo motivo, il giudice decide di lasciare Bulut a Demet e Hakan mandando nella disperazione più totale Nazli distrutta anche dal comportamento di Ferit. In cuor suo però vorrebbe solamente abbracciare Aslan e stargli vicino ma, ancora una volta, decide di fare un passo indietro.

I due continuano dunque a non ammettere i loro sentimenti mentre i loro amici si sono evidentemente accorti che entrambi tengono l’una all’altro e potrebbero stare presto insieme. Riusciranno dunque i due ad aprire il loro cuore? Non ci resta dunque che attendere le nuove e seguitissime puntate di “Bitter Sweet-Ingredienti d’amore” per vedere le novità della popolare soap in onda ogni giorno alle 14:45 su Canale 5.