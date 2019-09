Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 3 settembre: Ferit trova Nazli, Demet vuole denunciare Hakan

La puntata di martedì 3 settembre 2019 della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – ingredienti d’amore” sarà ricca di momenti di autentica tensione, che catalizzeranno ancora una volta l’attenzione del telespettatore, tra il tentativo di violenza che subirà la sorella di Nazli, mentre quest’ultima vivrà un riavvicinamento al marito, Ferit.

A causa della Turan, Ferit e Nazli avranno l’ennesimo litigio, infatti l’architetto si presenterà in ritardo all’intervista presso il ristorante della moglie. Le cose tra la cuoca e sua sorella volgono per il peggio, infatti dopo aver saputo che Asuman si è fatta prestare i soldi dall’amico musicista, la moglie dell’architetto avrà un litigio con la sorella, quindi si allontanerà da Istanbul per schiarirsi le idee.

Ferit trova Nazli, Demet minaccia Hakan

Nelle puntate precedenti abbiamo visto che la sorella di Nazli accetterà il lavoro di un losco imprenditore pur di togliersi il debito contratto con Deniz, senza sapere che in realtà si sta cacciando in guai molto seri. Asuman deve fare i conti con il fatto che non ha pagato le tasse scolastiche, quindi rischia di essere buttata fuori dall’istituto.

Nel frattempo Fatos dirà tutta la verità su Asuman a Nazli, così quest’ultima costringerà la sorella a lavorare al ristorante per raccogliere i soldi necessari. La ragazza però prima sceglierà di farsi prestare i soldi da Deniz, poi messa alle strette da Nazli, accetterà la proposta di lavoro di Muzzafer.

L’uomo chiede ad Asuman di andare a casa sua per parlare di lavoro, la ragazza andrà all’appuntamento ignara delle reali intenzioni dell’uomo, che pretenderà da Asuman accondiscendenza e disponibilità. Solo grazie al repentino intervento di Deniz si eviterà che Asuman sia violentata da Muzzafer.

Nella puntata di martedì 3 settembre – in onda alle 14,45 su Canale 5 – Ferit e Nazli passeranno una gironata all’insegna del relax in campagna, dove vivranno un momento di forte intesa che li riavvicinerà molto e confermerà ancora una volta i sentimenti che l’uno prova per l’altro. Ma i due non hanno fatto i conti che raccogliendo frutti di bosco nei campi si sono addentrati troppo nel bosco, perdendo quindi la via principale.

Nel frattempo Demet, che ha registrato una confessione delle malefatte del marito, compreso l’omicidio dei genitori di Bulut, avrà un duro confronto con il marito, al culmine del quale la donna dirà ad Hakan le sue intenzioni, cioè quella di denunciarlo alle forze dell’ordine.