Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 28 giugno: Ferit è in pericolo

Le anticipazioni della puntata di venerdì 28 giugno della popolare soap opera di successo “Bitter Sweet-Ingredienti d’amore“, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45 su Canale 5, svelano che Hakan, dirato dopo aver assistito allo scontro tra la moglie e Aslan, metterà in atto un piano volto a vendicarsi nei confronti di Ferit.

La soap opera conosciuta in Turchia con il nome di Dolunay, è trasmessa in Italia dal 10 giugno e grazie alla narrazione avvincente e ad un cast eccezionale, è riuscita a catturare l’attenzione e l’interesse di milioni di telespettatori, che ormai si sono appassionati al piccolo Bulut, così come a Nazli e Ferit.

Hakan vuole uccidere Ferit

Il marito di Demet chiederà a Bekir di fare tutto ciò che ha portato alla morte di Zeynep e Demir; ma qualcosa di inaspettato sconvolgerà la narrazione poiché l’uomo tornerà sui suoi passi in seguito all’intervento di Demet, che lo convincerà a cambiare idea, quindi a desistere dal suo piano criminale.

Il sogno di Ferit, così come il suo obiettivo principale, continua ad essere quello di rivedere il nipote Bulut, affidato alle cure dei perfidi zii, quindi mostrerà a Deniz l’auto su cui i genitori del piccolo persero la vita, una cosa che potrebbe rappresentare una prova schiacciante per arrivare finalmente alla verità, dunque lascerà la macchina in garage. Ferit vuole dare dimostrazione di essere una persona disponibile, coosì si offrirà di accompagnare a casa Deniz e Nazli.

Deniz riceverà una telefonata inattesa, grazie alla quale apprenderà che Alya si è completamente ubriacata; quindi il gruppo sarà costretto ad andare in aiuto della giovane per aiutarla ed evitare che il suo eccessivo tasso alcolico possa indurla a commettera qualche imprudenza. Alla fine questo fuori programma, sarà occasione per il gruppo di passare comunque una piacevole serata insieme, in allegria e spensieratezza.