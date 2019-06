Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 19 giugno: la custodia di Bulut

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 giugno 2019 della popolare soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, in onda alle ore 14,45 su Canale 5, svelano che non tutto andrà per il verso giuto tra i protagonisti, infatti mentre la giovane Piran non avrà remore nel vendere un segreto per denaro, all’udienza per l’affidamento del bambino accadrà qualcosa di inaspettato.

Asuman tornerà a casa di Ferit, ma la sorella minore di Nazli riuscirà ad ascoltare la loro conversazione, ed approfittandosi di un momento di distrazione tra Ferit ed Engin, riuscirà a fotografare di nascosto un documento scritto da Demir; queste carte saranno determinanti perché Demet e Hakan riceveranno il nullaosta dal magistrato per poter far vivere con loro Bulut.

La custodia di Bulut

Il ricco imprenditore verrà a sapere che Hakan e Demet hanno presentato una domanda in tribunale per ottenere l’affido del piccolo. Mentre Nazli andrà in commissariato dopo aver appreso da un poliziotto che sua sorella Asuman ha rubato dei capi di abbigliamento, Demet, con l’aiuto di Deniz, andrà a casa di Ferit per consegnare un regalo al nipote Bulut.

I dubbi sui coniugi Onder aumentano giorno dopo giorno, così anche Aslan ed Engin si convinceranno che la coppia sia interessata al bambino non per vero e sincero affetto, bensì per poter migliorare la loro situazione economica. La sorella della giovane aspirante cuoco si metterà ancora una volta nei guai.

La giovane, infatti, entrerà in possesso di alcuni importanti documenti riguardanti la custodia del bambino, quindi non avrà alcuna remora a fotografarli. Ma non è tutto perché la donna, furtivamente, ascolterà una conversazione privata tra Engin e il datore di lavoro della giovane aspirante cuoca.

La nostalgia e la mancanza dei genitori si fa sentire sempre di più per Belut, che sarà sempre più triste e addolorato per la loro assenza. Nel frattempo Tarik si recherà a casa di Nazli per prendere dei libri di giapponese, ma troverà Fatos, la donna che ha fatto credere ad Engin di essere la proprietaria di una casa di moda.

Arriva l’esito della sentenza del giudice chiamato a pronunciarsi sull’affidamento di Belut, purtroppo sarà a favore della zia Demet, sottolineando il fatto che il padre del bambino desiderava che sua sorella tornasse in possesso di una quota della Pusula Holding.