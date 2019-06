Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 17 giugno: una visita inattesa

Le anticipazioni della puntata di lunedì 17 giugno della soap opera turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” – lo sceneggiato che ha debuttato su Canale 5 lo scorso 10 giugno, prendendo il posto nel palinsesto del dating show Uomini e Donne e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 fino alle 15.30 – svelano che nuovi inaspettati colpi di scena scuoteranno le vite dei protagonisti.

Nella nuova soap opera targata Mediaset i telespettatori hanno ritrovato Özge Gürel, un volto molto amato dal pubblico che ha seguito Cherry Season e che impersona il ruolo della protagonista Nazli, ma anche l’altro protagonista Ferit, impersonato da Can Yaman. Due attori molto conosciuti ed apprezzati dal pubblico televisivo italiano.

La visita inaspettata

Le anticipazioni di lunedì 17 giugno 2019 di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” rivelano che dopo il dramma vissuto per la tragica e inaspettata morte dei genitori del piccolo Bulut in un incidente stradale, i parenti del bambino cercheranno in tutti i modi di ottenerne la custodia legale, quindi scongiurare il pericolo che il bambino possa andare a terze persone.

Nazli, si metterà subito a disposizione per aiutare il più possibile, così andrà in ospedale dove è ancora ricoverato il ragazzino che è rimasto ferito. La ragazza, subito dopo incontrerà Deniz, lo zio del bimbo, che non celerà i suoi sentimenti verso di lei. Si creerà quindi una situazione molto caotica, poco chiara, in considerazione del lutto.

Due famiglie riceveranno una visita inattesa, che contrinuirà non poco ad alimentare la tensione della narrazione. Per sapere di chi si tratta occorre però guardare il nuovo appuntamento di “Bitter Sweet”, il cui titolo originale è Dolunay, che tradotto in italiano vuol dire Luna piena. La telenovela turca è composta da 26 appuntamenti nella versione turca, ma già sappiamo che ha registrato dei dati d’ascolto davvero molto interessanti.