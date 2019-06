Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 1° luglio: Ferit si ammala e Nazli è costretta a prendersi cura di lui

Le anticipazioni della puntata di lunedì 1° luglio 2019 dell’avvincente e popolare soap opera di successo “Bitter Sweet-Ingredienti d’amore”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 su Canale 5, rivelano che Ferit purtroppo sta male dopo aver contratto un terribile virus che lo costringe a rimanere in riposo assoluto.

Il dottore infatti spiega a Nazli di rimanergli accanto e di stargli vicino per cercare di accudirlo e farlo riprendere al meglio ma la ragazza è ancora molto arrabbiata con lui per non averle rivelato di avere avuto una storia con Demet. Purtroppo però le novità per Nazli non sono di certo finite dal momento che un’altra brutta gatta da pelare sta per mettere alla prova la sua pazienza.

La signora Onder, invia a Ferit alcuni documenti trovati da Asuman, confessandogli così il vero motivo per il quale il piccolo Balut è stato affidato alle sue cure e a quelle della giovane chef. La ragazza è ignara di tutto ed in quel momento sembra essere impegnata con l’architetto in giardino a mangiare un delizioso dolce.

Non appena la sorella di Nazli le rivela ciò che è successo, la ragazza va nel panico e non può far altro che attendere l’uscita di Ferit prima di cancellare la sua posta elettronica. Purtroppo i coniugi Onder continuano ad essere dei dittatori nei confronti dei dipendenti dell’azienda ma Ferit ha un’amara sorpresa per loro.

Irrompendo nel loro ufficio, il giovane mostra la sentenza rilasciata dal giudice con la quale ordina che, da quel momento, non possono più accedervi sottolineandone il motivo ovvero concorrenza sleale. Un successo non da poco per Ferit che, finalmente, vede la luce in fondo al tunnel. Non ci resta dunque che attendere le nuove e seguitissime puntate di “Bitter Sweet-Ingredienti d’amore” per vedere le novità della popolare soap in onda ogni giorno alle 14:45 su Canale 5.