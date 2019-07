Bitter Sweet, anticipazioni puntata 9 luglio: Ferit e Nazli ritrovano Bulut a casa dei suoi genitori

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore diventano sempre più avvincenti. Quest’oggi ci occuperemo della trama della puntata di martedì 9 luglio 2019. Ricordiamo che le vicende dei nostri amati Nazli e Ferit ci tengono compagnia da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle 14.45. Inoltre, è sempre possibile rivedere tutte le puntate sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma ora scopriamo che cosa ci aspetta!

Bulut è scappato dalla casa di Demet e Hakan, e quest’ultimo intende servirsi dell’accaduto per accusare Ferit di aver rapito il bambino. Durante la fuga il piccolo rischia pure di essere investito da un’auto. Fortunatamente, Nazli e Ferit ritrovano Bulut sano e salvo a casa di Demir e Zeynep, i suoi defunti genitori. Poco dopo, Hakan e Demet arrivano con la polizia ed il bambino è costretto a ritornare con i suoi perfidi zii.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli non sa come dire la verità a Ferit

Per Demet e Hakan arriva il loro primo giorno di lavoro alla Pusula Holding e la situazione si fa immediatamente esplosiva. Per non complicare ancora di più la situazione, Nazli decide che è meglio allontanarsi da Ferit. Il giovane imprenditore nota che lei è sempre più fredda nei suoi confronti, ma non si spiega a cosa sia dovuto il suo cambiamento. Intanto Nazli si mette ad aiutare Deniz, preparando il menu del suo locale.

Mentre Nazli evita di restare sola con l’Aslan per non parlare con lui di ciò che è successo la notte precedente, questo vorrebbe al più presto un confronto con la giovane. Troverà finalmente Nazli il coraggio di raccontare a Ferit quello che ha fatto Asuman e ciò che prova veramente per lui?

Nel frattempo, Tarik invita Fatos a vedere uno spettacolo teatrale assieme a lui, ma per ironia della sorte i loro posti a sedere sono vicini a quelli di Adriana e Engin. Cosa succederà quando la coinquilina della Piran vedrà l’uomo che le piace in compagnia di un’altra donna? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.