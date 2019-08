Bitter Sweet, anticipazioni puntata 8 agosto: Nazli e Ferit si sposano, la delusione di Deniz

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ritornano puntuali per raccontarci cosa accadrà nella puntata di giovedì 8 agosto 2019, nella quale vedremo Nazli rischiare di morire per colpa di Demet, ma per fortuna la giovane sarà salvata da Deniz. Intanto Ferit se la prenderà con Nazli, credendo che questa stia cercando un modo per non sposarlo. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

La gelosia che prova nei confronti di Ferit, spinge Demet a compiere un gesto estremo nei confronti di Nazli. Dopo aver scoperto tramite Buruk dove Nazli acquista il pesce per il suo ristorante, la moglie di Hakan si mette a pedinare la giovane cuoca e approfitta del momento in cui questa si trova nella cella frigorifera della pescheria per rinchiuderla dentro con l’intento di ucciderla.

Anticipazioni Bitter Sweet: Deniz salva la vita a Nazli, ma…

Nessuno sente le disperate richieste d’aiuto della Piran, mentre il freddo prende lentamente il sopravvento, portando la ragazza a perdere i sensi. Intanto Deniz e in cerca di Nazli, ma trovando la pescheria chiusa decide di andare via. Fortunatamente il musicista trova per terra la sciarpa della ragazza e intuisce che potrebbe esserle capitato qualcosa. Il Kaya decide allora di introdursi nel locale e salva Nazli, che sebbene svenuta è ancora viva. Deniz porta poi Nazli a casa sua e cerca di riscaldarla con una coperta.

Intanto Ferit aspetta invano l’arrivo di Nazli per convolare a nozze con lei. Una telefonata di Demet lo avvisa intanto che la sua promessa sposa si trova a casa di Deniz. L’Aslan arriva visibilmente alterato tanto che Nazli non prova nemmeno a raccontargli ciò che le è capitato. Poi, l’imprenditore le chiede se ha ancora intenzione di sposarlo per il bene di Bulut. Nazli risponde di sì e se ne va da casa di Deniz, mentre lui le ricorda che la ascolterà se avrà bisogno di dirgli qualcosa.

Dopo mille peripezie, Nazli riesce a sposare Ferit, mentre Deniz, deluso, decide di partire con Ayla. Nazli indossa l’abito da sposa e Ferit l’aiuta a toglierselo. Poco dopo, la fronte della ragazza inizia a scottare a causa di una febbre altissima e Ferit si prende cura di lui. Intanto Deniz decide di prendere parte attiva nelle decisioni della Pusula Holding, mentre Ferit consegna ad Hakan la sua richiesta per l’affido di Bulut. Cosa accadrà adesso? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore.