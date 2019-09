Bitter Sweet, anticipazioni puntata 6 settembre: è guerra tra Hakan e la madre di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore sono pronte a rivelarci cosa accadrà nella puntata in onda venerdì 6 settembre 2019, durante la quale assisteremo ad un tesissimo confronto tra Leman ed Hakan, mentre Ferit e Nazli decideranno di dedicare un intero giorno da passare insieme. Ma ora scopriamo in dettaglio il perché di questo confronto tra la mamma di Ferit e l’Onder.

Finalmente Ferit e Nazli si sono chiariti ed hanno confessato i loro reciproci sentimenti. Tutto procede quindi per il meglio per i due, che decidono di dedicarsi un’intera giornata per fare qualcosa speciale. L’Aslan chiama così il suo amico Engin per dirgli di scusarsi con il cliente e dirgli che lui non sarà presente alla cena di affari che avevano organizzato. Nazli, però, invita il marito ad andare. Alla fine, Ferit si lascia convincere, ma chiede a Nazli di essere presente, dicendole: “Tu sei il mio angelo portafortuna”.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan minaccia Leman

Dopo aver incastrato Asuman, Hakan è nel frattempo in cerca della cuoca per mettere in atto il suo piano contro lei e Ferit. Non avendola trovata al ristorante, l’Onder si reca a casa di Ferit, sicuro che questo non ci sia, ma con sua grande sorpresa vi trova la signora Leman. La madre di Ferit e l’Onder si siedono ad un tavolino a bere un caffè.

A quel punto, Hakan fa addirittura le condoglianze alla donna per la morte di Zeynep e le dice falsamente di essere stato vicino assieme a Demet, sia a Ferit che a Deniz. Leman, però, lo sbugiarda dicendogli di essere a conoscenza delle sue azioni contro Ferit e gli consiglia di pensare a sua moglie, e di tenersi lontano dalla sua famiglia.

Dinanzi a queste parole di Leman, Hakan decide allora di gettare la maschera e di mostrarsi per quello che veramente è: l’Onder chiede con tono sprezzante alla donna se ha mai raccontato a Ferit quello che il padre ha fatto prima di morire a lui e alla sua famiglia. È evidente che c’è un motivo per il quale Hakan odia così tanto Ferit e tutti gli Aslan. Ma quale sarà mai? Ricordiamo che Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore viene trasmesso su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle 14,45 circa.