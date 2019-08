Bitter Sweet, anticipazioni puntata 6 agosto: Ferit e Nazli si sposeranno per il bene di Bulut

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ritornano più entusiasmanti che mai per svelarci la trama dell’episodio di martedì 6 agosto 2019, nel corso della quale vedremo il giudice decidere di affidare nuovamente Bulut ad Hakan e Demet, ma Nazli e Ferit non avranno alcuna intenzione di darsi per vinti e penseranno ad un modo per riprenderselo. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Dopo aver esaminato il caso, il giudice decide di affidare in via definitiva il piccolo Bulut agli Onder. Per l’ennesima volta, l’Aslan è costretto a vedere il figlio della sua amata sorella Zeynep e di Demir finire nelle mani dei perfidi Hakan e Demet. L’imprenditore non intende darsi per vinto e dopo aver riflettuto al lungo escogita un piano per riprendersi il nipote. Per funzionare, il piano necessita però dell’appoggio incondizionato di Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli accetta di sposare Ferit

Hakan e Demet propongono a Deniz di lasciare a lui l’affidamento di Bulut in cambio delle azioni della Pusula Holding in suo possesso. Il musicista non sa cosa fare, anche se accettando l’offerta dei due, potrebbe aspirare finalmente a conquistare il cuore di Nazli. Quale decisione prenderà Deniz?

Ferit espone a Nazli il suo piano per sottrarre Bulut dalle grinfie di Hakan e Demet: per convincere il giudice ad affidargli la custodia de nipote, c’è bisogno che Ferit e Nazli diventino marito e moglie. Quindi il loro sarà un matrimonio di comodo al solo scopo di riportare Bulut a casa. Stanca di vedere il bambino soffrire, la Piran decide di accettare. Nel frattempo, i due pensano a cosa dire agli amici per rendere plausibile la loro improvvisa decisione di sposarsi. Infine, Hakan è sempre più nervoso perché non riesce a portare a conclusione i suoi piani. Cosa accadrà ora?

Per saperlo, non ci resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Ricordiamo ai telespettatori che la soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 ed in streaming tramite l’app e il sito di Mediaset Play.