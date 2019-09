Bitter Sweet, anticipazioni puntata 4 settembre: Ferit e Nazli, scoppia la passione in un capanno

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore sono pronte per raccontarci cosa ci aspetta nella puntata di mercoledì 4 settembre 2019, durante la quale vedremo Nazli e Ferit lasciarsi trasportare dalla passione e vivere finalmente appieno il loro matrimonio, con grande gioia dei fan che da tanto aspettavano questo momento. Inoltre, sempre nel corso di questa puntata, ci saranno delle importanti novità riguardanti la madre di Ferit, la signora Leman. Ma ora scopriamo nel dettaglio la trama.

Dopo aver litigato con Asuman, Nazli ha sentito la necessità di andare via da casa di Ferit e si è rifugiata da suo zio per recuperare le forze, con la scusa di volerlo aiutare con il raccolto. Quando l’Aslan è tornato nella sua abitazione e non ha trovato la moglie si è immediatamente allarmato, temendo di averla persa per sempre. Ferit però non si è dato per vinto e, dopo alcune ricerche, è riuscito a ritrovare Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Leman viene messa in allarme da Pelin e Deniz

Lontano da tutto e da tutti, i due sposini hanno potuto finalmente chiarirsi e superare le incomprensioni che erano sorte tra di loro con l’arrivo di Pelin. Complice l’atmosfera magica di quel luogo, Nazli e Ferit hanno deciso di fare una passeggiata nei boschi a raccogliere le castagne.

Purtroppo, non si sono accorti del tempo che passava e dopo essersi avventurati troppo in profondità hanno finito per perdersi. Essendo ormai notte, i due decidono di rifugiarsi in un capanno abbandonato. Sarà qui che Nazli e Ferit si confesseranno i loro sentimenti, finendo per lasciarsi andare per la prima volta alla passione.

Nel frattempo, Leman riceve le visite di Deniz e Pelin. Dopo aver incontrato i due, la donna inizia ad avere dei dubbi sul matrimonio di Nazli e Ferit, e preoccupata per il figlio decide di indagare per scoprire cosa sta succedendo veramente. Cosa farà ora Leman? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore. Ricordiamo ai telespettatori che la soap va in onda da lunedì a venerdì alle 14.45, su Canale 5.