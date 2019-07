Bitter Sweet, anticipazioni puntata 31 luglio: il ristorante di Nazli è salvo

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a rivelarci la trama dell’episodio di mercoledì 31 luglio 2019, nel corso della quale vedremo Ferit correre ai ripari al timore di perdere per sempre Nazli, mentre quest’ultima appare intenzionata a laciare la città insieme ad Asuman. Ma ora scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta.

Grazie a Deniz che gli ha fatto recapitare la chiavetta usb con le prove della colpevolezza di Asuman, Ferit ha scoperto che anche Nazli era a conoscenza del tradimento della sorella, ma ha preferito tenerlo all’oscuro di tutto. Profondamente deluso, l’imprenditore ha deciso di mettere in vendita il ristorante della giovane della quale è proprietario al 50 per cento. La decisione è però costata molto a Ferit, che nonostante tutto continua ad essere innamorato follemente di Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit è ancora innamorato di Nazli

Vedendo il suo sogno crollare ed ormai convinta di aver perso Ferit, Nazli decide che la cosa migliore per lei sia tornare per un anno ad Antiochia insieme alla sorella per aver il tempo per riprendersi da tutto quello che le è capitato. La decisione di Nazli coglie però di sorpresa Ferit che spaventato dall’idea di poterla perdere per sempre, decide di ritornare sui suoi passi: l’Aslan comunica immediatamente che non ha più intenzione di vendere il ristorante.

Fortunatamente, Manami riesce ad avvisare Nazli in tempo e la convince a restare ad Instanbul. Il ristornate è quindi salvo. Cosa succederà adesso? Riuscirà Nazli a far capire a Ferit che non aveva alcuna intenzione di ingannarlo e che se ha taciuto era solo per proteggere sua sorella? Vi anticipiamo intanto che i due potrebbero riavvicinarsi proprio grazie al piccolo Bulut.

Ricordiamo ai fan che Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore va in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.45. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate sull’app e il sito di Mediaset Play.