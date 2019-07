Bitter Sweet, anticipazioni puntata 29 luglio: Ferit mette in vendita il ristorante di Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ritornano puntuali per rivelarci cosa ci aspetta nella puntata di lunedì 29 luglio 2019, nel corso della quale vedremo Deniz in un attacco di gelosia finire per rivelare a Ferit la verità sulle foto. Ovviamente l’Aslan non la prenderà molto bene e deciderà per vendicarsi di vendere il ristorante di Nazli. Ma ora scoriamo più in dettaglio la trama.

Nel corso dei festeggiamenti per l’inaugurazione del ristorante, Ferit chiede a Nazli di ballare con lui e il modo in cui i due si guardano testimonia l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altra. Mentre si lasciano trasportare dalla musica Nazli dimentica per un momento tutti i suoi problemi.

Bitter Sweet: Deniz invia a Ferit la prova del coinvolgimento di Nazli

Mentre Nazli e Ferit sono l’una tra le braccia dell’altro, nella sala sopraggiunge Deniz. Il musicista si era illuso che l’aver fatto amicizia col padre della Piran gli avrebbe dato qualche possibilità di conquistare la ragazza, ma dopo averla vista con Ferit, capisce che per lui non ci sono speranze. Folle di gelosia, il Kaya corre via dal locale, annunciando di dover fare ritorno a casa.

Ormai accecato dalla gelosia, Deniz decide di vendicarsi dei due e spedisce a Ferit la chiavetta usb di Demet per fargli sapere che è stata Asuman a tradirlo e che Nazli era a conoscenza di tutto. Quando scopre la verità, l’Aslan va su tutte le furie e mette immediatamente in vendita il locale di Nazli e Manami. Cosa accadrà ora?

Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Ricordiamo ai telespettatori che la soap con protagonisti Nazli e Ferit va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.45 ed in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.