Bitter Sweet, anticipazioni puntata 29 agosto: Demet vuole incastrare Hakan. Nazli incontra Pelin

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore tornano puntuali come al solito per rivelarci cosa ci aspetta nell’episodio di giovedì 29 agosto 2019, in cui vedremo Nazli incontrare Pelin per capire quali siano le sue intenzioni con Ferit. Intanto Hakan metterà in atto il suo piano per distruggere l’Aslan, mentre Demet vorrà incastrare il suo perfido marito. Ma ora scopriamo più in dettaglio la trama.

Dopo aver scoperto che Pelin non era una semplice amica di Ferit, ma piuttosto la sua ex fidanzata e che addirittura i due avevano progettato di sposarsi, Nazli invita la Turan a casa per sapere le sue intenzioni e per capire se potrebbe mettere i bastoni fra le ruote al loro matrimonio, proprio ora che le cose hanno deciso di funzionare. Intanto Pelin sembra avere un vecchio conto in sospeso con il marito di Nazli e non sembra per niente disposta a lasciar perdere.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan vuole far fallire la Pusula Holding di Ferit

Hakan prosegue nel frattempo il suo folle piano per distruggere Ferit e la sua famiglia. Per raggiungere il suo scopo, l’Onder ha fatto assumere Cihan, una sua spia, all’interno della Pusula Holding: l’uomo di Hakan proporrà all’Aslan degli investimenti sbagliati per far fallire la sua azienda.

Mentre è impegnato nella sua guerra contro Ferit, Hakan ignora che sua moglie Demet sta pensando ad un piano per liberarsi di lui. Sempre più in preda alla disperazione, Demet trova un registratore e pensa di servirsene per incastrare il marito: la donna vuole infatti far confessare ad Hakan tutti i suoi crimini, mentre lo registra a sua insaputa. Forte di questa prova potrà poi incolparlo sia per l’omicidio di Demir e Zeynep, sia per quello del povero Tahir. Ci riuscirà?

Per saperlo, non ci rimane che attendere il nostro nuovo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore. Ricordiamo che le vicende di Ferit e Nazli vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa. Chi volesse potrà inoltre rivedere tutte le puntate in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.