Bitter Sweet, anticipazioni puntata 27 agosto: Nazli e Ferit finalmente felici

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore sono pronte a raccontarci cosa avverrà nella puntata di martedì 27 agosto 2019, nel corso della quale vedremo rafforzarsi l’intesa tra Ferit e Nazli, grazie alla bellissima festa di compleanno che la giovane ha regalato al marito. Il rapporto dei due rischia però di essere inclinato dall’arrivo in città dell’ex fidanzata dell’Aslan, Pelin. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la trama.

Nazli ha regalato a Ferit per il suo compleanno una bellissima festa a sorpresa, alla quale ha invitato tutti i vecchi amici del marito. L’Aslan è rimasto molto contento di rivedere i suoi amici, l’unica nota stonata della serata è stata per lui l’arrivo della sua ex fidanzata Pelin. Infatti, pare che i due non siano rimasti in ottimi rapporti e addirittura la giovane avrebbe tradito Ferit mentre insieme preparavano il matrimonio.

Anticipazioni Bitter Sweet: Pelin vuole vendicarsi di Ferit

Nel corso di questa nuova puntata di Bitter Sweet, vedremo Nazli apprendere che Pelin non è stata una semplice amica di Ferit, ma bensì il suo amore durante il periodo universitario. Ovviamente, la notizia metterà in allarme Nazli che vorrà subito approfondire la cosa per scoprire se l’avvenente Pelin abbia qualche intenzione nascosta col marito.

Intanto, tra Nazli e Ferit le cose procedono a gonfie vele. Infatti, il manager è rimasto favorevolmente colpito da quello che la Piran ha fatto per lui ed ha iniziato ad ammorbidire il suo atteggiamento nei suoi confronti. Sembra che per i due ci sia quindi la concreta possibilità di vivere un matrimonio felice.

L’arrivo di Pelin rischia però di compromettere tutto. La giovane è venuta infatti in città per vendicarsi di essere stata lasciata tempo addietro da Ferit. Ma cosa è successo veramente tra lei e il giovane imprenditore? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore. Vi ricordiamo che le vicende di Nazli e Ferit vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa.