Bitter Sweet, anticipazioni puntata 25 luglio: Demet denuncia Hakan alla polizia

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a rivelarci cosa succederà nella puntata di giovedì 25 luglio 2019, durante la quale vedremo finalmente Nazli sul punto di aprire il suo ristorante insieme alla sua amica Manami, mentre Demet tirerà un colpo basso al suo marito Hakan, denunciandolo alla polizia. Infine, Deniz deciderà di non far trapelare nulla del tradimento di Asuman, allo scopo di tutelare Nazli. Ma adesso scopriamo insieme la trama.

Sia Nazli che la sua amica Manami sono molto tese per l’imminente apertura del loro locale. Le due controllano ogni minimo particolare affinché le cose possano andare per il meglio e le persone ritornino soddisfate a mangiare nel loro ristorante. Intanto Nazli ignora che metà del locale è divenuto di proprietà di Ferit che ha rilevato la quota che doveva acquistare Ali, inizialmente anche lui coinvolto nell’affare, ma che poi all’ultimo momento di uscire dalla società con la Piran e Manami.

Anticipazioni Bitter Sweet: Deniz decide di proteggere Nazli

Decisa a liberarsi del suo ormai scomodo marito per gettarsi a capo chino nella riconquista di Ferit, Demet non esita a denunciare Hakan alla polizia, dopo aver ascoltato una conversazione privata in cui lui faceva menzione di alcune attività illecite, nelle quali è coinvolto. Ignaro del tradimento della moglie, Hakan si dirige intanto ad incontrare i suoi complici in un magazzino, mentre la polizia è sul punto di fare irruzione. Riuscirà l’Onder a sfuggire all’arresto?

Deniz è ancora turbato, dopo aver appreso da Ayla che Nazli ha coperto la sorella Asuman, colpevole di aver trafugato alcuni documenti importanti da casa delll’Aslan, grazie ai quali Demet e Hakan hanno potuto mettere le mani su Bulut. Il musicista potrebbe rivelare tutto a Ferit, ma evita di farlo per non mettere nei guai Nazli, di cui è da sempre innamorato. Deniz spera infatti che col tempo la giovane cuoca si accorga che è lui e non suo cognato Ferit ad amarla veramente. Come finirà?

Il nostro appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore per ora finisce qui. Vi ricordiamo che la soap con protagonisti Nazli e Ferit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì al consueto orario delle 14,45. Inoltre, è possibile rivedere tutti gli episodi in streaming tramite l’app o il sito di Mediaset Play.