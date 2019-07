Bitter Sweet, anticipazioni puntata 23 luglio: Nazli riceve la visita del padre

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a raccontarci cosa accadrà nella puntata che sarà trasmessa martedì 23 luglio 2019, nel quale vedremo Nazli ricevere la visita del padre, mentre Demet cercherà di suscitare la gelosia di suo fratello Deniz nei confronti di Ferit e Nazli. Ma ora scopriamo in dettaglio la trama.

Demet è consapevole che tra Ferit e Nazli sta nascendo qualcosa di importante. Decisa a stroncare sul nascere questo sentimento, la donna decide di istigare Deniz, mettendogli in testa delle idee sbagliate sul conto dei due.

Anticipazioni Bitter Sweet: Deniz vuole conoscere il padre di Nazli

Dopo aver litigato con Ferit a causa di alcuni licenziamenti fatti senza consultarlo, Hakan escogita un piano per allontanarlo dall’azienda, provando a coinvolgere anche Ayla. Cosa avrà in mente di fare il perfido marito di Demet?

Abbiamo scoperto che il sogno nel cassetto di Nazli è aprire un ristorante tutto suo. La giovane intende rilevare un locale assieme all’amica Manami, ma purtroppo non ha il denaro necessario per concludere l’affare. Quando è sul punto di rinunciare, ecco però che arriva a farle visita suo padre, il quale le dà i soldi per acquistare la sua quota del ristorante. La Piran è entusiasta e può correre finalmente a firmare il contratto.

Intanto Deniz è sempre più innamorato di Nazli e quando scopre che suo padre è ad Instanbul, decide di andare a casa di Nazli per conoscerlo. Le reazione della ragazza non sarà però quella che lui si aspettava. Cosa accadrà adesso? Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Ricordiamo che la soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 ed è possibile rivedere tutte le puntate in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.