Bitter Sweet, anticipazioni puntata 23 agosto: Nazli prepara una sorpresa a Ferit. Demet uccide un uomo

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore tornano a sorprenderci con il racconto della trama dell’episodio di venerdì 23 agosto 2019, nel corso della quale vedremo Demet commettere addirittura un omicidio a causa del suo perfido marito Hakan, mentre Nazli preparerà all’ultimo minuto una festa per il compleanno di Ferit. Intanto sempre più sconvolta, Demet va a rifugiarsi da Deniz. Ma ora scopriamo in dettaglio come si arriverà a tutto questo.

Dopo aver confessato a Demet che è stato lui a ordinare la manomissione dell’auto sulla quale viaggiavano suo fratello Demir e sua cognata Zeynep, provocandone la morte, Hakan teme che la moglie possa denunciarlo alla polizia. Per impedirglielo, l’Onder invita la donna a sfogare la sua rabbia, sparando contro un bersaglio disegnato su una porta.

Anticipazioni Bitter Sweet: Demet uccide Tahir senza saperlo

Demet ignora che dietro la porta su cui il marito le ha chiesto di sparare c’è legato il povero Tahir e finisce inconsapevolmente per ucciderlo. Come se non bastasse, Hakan si preoccupa di far filmare la scena dell’omicidio con l’intento di ricattare la moglie, in caso decidesse di denunciarlo. Intanto sempre più sconvolta, Demet si rifugia a casa di suo fratello Deniz.

Presa dai suoi problemi economici e familiari, Nazli si dimentica che è il giorno del compleanno di Ferit. In tutta fretta, la giovane cuoca è costretta ad organizzare una festa al marito e a pensare ad un modo per renderla speciale. Per fortuna, Nazli trova l’idea giusta grazie alla sua amica Fatos, che mentre stava guardando delle fotografie di Engin su internet, ne trova una che lo ritrae in compagnia di Ferit e di alcuni altri ragazzi sconosciuti.

Ricordiamo ai fan che Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore viene trasmesso dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa. Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.