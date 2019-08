Bitter Sweet, anticipazioni puntata 21 agosto: Deniz scopre che il matrimonio di Ferit e Nazli è falso

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore sono pronte a svelarci cosa succederà nella puntata di mercoledì 21 agosto 2019, durante la quale vedremo Deniz venire a conoscenza della verità sul matrimonio di Nazli e Ferit. Il musicista affronterà quindi il rivale, minacciandolo di far saltare il suo piano. Intanto Deniz e sempre più vicino ad Asuman, mentre quest’ultima finisce per far infuriare Demet e Hakan. Ma adesso scopriamo in che modo!

Ascoltando una conversazione tra Engin e Fatos, Deniz finisce per scoprire che il matrimonio di Nazli e Ferit è in realtà una messinscena, ideata dall’Aslan per ottenere la custodia di Bulut. In seguito, Deniz si reca dai due sposi e si prende gioco di loro, riferendo quanto è venuto a sapere. Ferit e Nazli credono che sia stata Asuman a raccontargli tutto, ma il Kaya smentisce.

Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore: Deniz minaccia Ferit

Preoccupati che l’Aslan posso riuscire a togliere loro la custodia di Bulut, estromettendoli dalla gestione dell’azienda, Demet e Hakan si rivolgono ad Asuman per ottenere la sua collaborazione. Quando sembra che stiano per riuscirci, la sorella di Nazli si inizia a prendere beffa di loro, scatenando l’ira dei due. Che Demet e Hakan decidono di vendicarsi di Asuman?

È arrivato il giorno in cui il giudice dovrà decidere a chi tra Demet e Hakan da una parte, e Ferit e Nazli dall’altra sarà affidato il piccolo Bulut. La mattina del processo, Ferit e Deniz hanno un confronto molto accesso ed il musicista minaccia l’Aslan di schierarsi contro di lui quando sarà chiamato a testimoniare.

La testimonianza di Deniz potrebbe quindi risultare decisiva per decidere le sorti del processo, mentre Ferit ha paura di perdere per sempre il nipote. Nel frattempo, il rapporto tra Asuman e Deniz si fa sempre più stretto ed intimo. Che tra i due stia per nascere qualcosa di importante? Ricordiamo ai telespettatori che Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle ore 14.45 circa ed in streaming sull’app e il sito di Mediaset Play.