Bitter Sweet, anticipazioni puntata 2 settembre: Nazli lascia casa di Ferit. Deniz salva Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore tornano puntuali per rivelarci cosa succederà nella puntata di lunedì 2 settembre 2019, nel corso della quale vedremo Pelin riuscirà a creare una frattura nel rapporto tra Nazli e Ferit. Intanto, dopo aver litigato con la sorella, Asuman si caccerà ancora una volta nei guai, ma sarà salvata dal provvidenziale intervento di Deniz. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama.

Per colpa di Pelin, Ferit giunge in ritardo all’intervista che aveva in programma al ristorante di Nazli. Quanto successo provoca inevitabilmente un raffreddamento nei rapporti tra la Piran e l’imprenditore. Infatti, Nazli è convinta che Ferit provi ancora qualcosa per la sua ex fidanzata e potrebbe presto decidere di fare un passo indietro.

Anticipazioni Bitter Sweet: Muzaffer è un truffatore, Ferit corre da Nazli

Nazli va su tutte le furie quando viene a sapere che Asuman si è fatta prestare i soldi da Deniz per saldare il suo debito con l’università. La giovane accusa infatti la sorella minore di aver scelto la strada più facile, sfuggendo ancora una volta sfuggita alle proprie responsabilità. In seguito a questo, Nazli decide di staccare un po’ la spina e di rifugiarsi qualche giorno a casa dello zio per rilassarsi.

Dopo aver ripensato alle parole di Nazli, Asuman decide nel frattempo di fare a meno dell’aiuto di Deniz e di contare solo sulle proprie forze per pagare il debito. Accetta pertanto di lavorare come cameriera per un uomo di nome Muzaffer. In realtà, Muzaffer si dimostra essere un approfittatore e quando sta per abusare di Asuman, ecco che Deniz interviene giusto in tempo per salvarla.

Nel frattempo, Ferit scopre dove si trova Nazli e la raggiunge. Riusciranno i due a riappacificarsi? Per saperlo, non resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore. Ricordiamo ai fan, che le vicende di Nazli e Ferit vanno in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45 circa.