Bitter Sweet, anticipazioni puntata 19 luglio: Ferit scopre che Nazli vuole aprire un ristorante

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a rivelarci cosa accadrà nell’episodio di venerdì 19 luglio 2019, nel corso del quale vedremo Ferit venire a conoscenza del sogno nel cassetto di Nazli di aprire un ristorante tutto suo, mentre Demet cercherà di conquistare la fiducia dell’Aslan. Ma ora scopriamo più in dettaglio la trama!

Dopo essere riuscita a sciogliere il contratto che la obbligava a restare a lavorare per Ferit, Nazli può finalmente coronare il suo sogno: aprire un ristorante ad Istanbul, in società con l’amica Manami. Intanto l’Aslan viene a conoscenza della cosa grazie a Tarik ed è molto deluso del fatto che Nazli non gliene abbia mai parlato. I sentimenti dell’imprenditore per lei, sono sempre più forti e vorrebbe trovare un modo per riavvicinarla. Cosa farà Ferit, adesso che è venuto a conoscenza del sogno nel cassetto di Nazli?

Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: Deniz dalla parte di Demet e Hakan?

Demet intanto è decisa a riconquistare la fiducia del suo ex fidanzato Ferit. Nonostante sia sposata con Hakan, la sorella di Deniz si è accorta infatti di essere ancora innamorata dell’Aslan ed intende a qualsiasi costo ritornare con lui. L’ostacolo più grosso è rappresentato per lei da Nazli ed è per questo che Demet cerca in tutti i modi di minare il rapporto tra lei e Ferit.

Demet può inoltre contare sull’aiuto di suo fratello Deniz, anche lui interessato a Nazli e per questo è in competizione con Ferit. Deniz ha di recente tradito la fiducia dell’Aslan e di Engin votando a favore della sorella durante una riunione aziendale.

Come se non bastasse la situazione è resa ancora più esplosiva dal fatto che Hakan ignora che Demet abbia abortito senza nemmeno avvisarlo. Cosa accadrebbe se Asuman rivelasse la verità all’uomo? Ricordiamo che Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore viene trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 e viene riproposta in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play.