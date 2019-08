Bitter Sweet, anticipazioni puntata 19 agosto: Deniz ha dei dubbi su Ferit e Nazli. Engin e Fatos si lasciano

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ritornano dopo la pausa estiva più avvincenti che mai per raccontarci la trama della puntata di lunedì 19 agosto 2019. Nel corso di quest’episodio vedremo Ferit intenzionato a partecipare con Nazli alla serata inaugurale della mostra organizzata da Deniz, ma la giovane cuoca sembrerà avere qualche dubbio. Intanto Engin comunicherà a Fatos la sua decisione di interrompere il fidanzamento. Ma adesso scopriamo più in dettaglio che cosa ci aspetta.

Ferit e Nazli continuano ad alternare momenti sereni ad altri di crisi. Tra i due c’è un sentimento molto forte, che però fatica a venire fuori per via della testardaggine di entrambi. I due, infatti, non vogliono ammettere di essere innamorati e nonostante il matrimonio continuano a bisticciare.

Anticipazioni Bitter Sweet: Deniz non crede al matrimonio di Nazli e Ferit

Dal canto suo, l’Aslan cerca in tutti i modi di far funzionare le nozze e vorrebbe veramente vivere una bella storia con la bella cuoca. L’imprenditore decide perciò di prendere parte alla serata per l’inaugurazione della mostra di Deniz con la moglie al proprio fianco. Per loro sarebbe non solo la loro prima uscita pubblica, ma pure un’occasione per dimostrare che sono una vera coppia. Intanto oltre a Deniz, anche Demet e Hakan continuano ad avere dei dubbi sulla improvvisa decisione di Nazli e Ferit di sposarsi. In particolare, i perfidi Onder pensano che Ferit abbia ideato la trovata del matrimonio solo per togliere loro la custodia di Bulut ed estrometterli così dalla gestione della Pusula Holding.

Nazli non è però dello stesso parere del marito e dicendo di essere stanca, decide di non prendere parte alla serata. La cosa oltre a provocare l’ennesimo litigio tra la cuoca e Ferit, non fa che alimentare i sospetti di Deniz, oltre che di Demet e Hakan, sul fatto che il matrimonio tra i due sia finto. Che finisca per venire fuori la verità?

Nel frattempo, Engin comunica a Fatos la sua decisione di rompere il fidanzamento. Durante la conversazione, l’amico di Ferit si rende conto però che anche Fatos aveva dei dubbi sulla loro relazione ed entrambi arrivano a concludere che la cosa migliore da fare è restare buoni amici. Che Tarik ne approfitti per dichiararsi a Fatos? Ricordiamo ai fan che Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45 circa.