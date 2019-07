Bitter Sweet, anticipazioni puntata 17 luglio: Ferit costringe Nazli a restare a lavorare per lui

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore sono pronte a raccontarci cosa si aspetta nella puntata in onda mercoledì 17 luglio 2019, che vedrà Ferit costringere con un pretesto Nazli a continuare a lavorare per lui, dopo che lei aveva dato le sue dimissioni per via di Asuman. Ma adesso scopriamo più in dettaglio la trama della puntata!

Dopo averci pensato a lungo, Nazli ha deciso di rinunciare al suo lavoro di cuoca a casa di Ferit. Infatti, la giovane si sente in colpa per quello che ha fatto sua sorella Asuman e per evitare che la faccenda si complichi ulteriormente, dopo il bacio che c’è stato tra lei e l’Aslan intende troncare immediatamente ogni rapporto, anche di lavoro, con lui.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli vorrebbe aprire un ristorante con l’amica

Quando Nazli comunica a Ferit la sua decisione, questo la costringe a rispettare il contratto di lavoro che aveva firmato, pena dover sborsare di tasca propria una penale di 100.000 lire turche. Ovviamente, la giovane questi soldi non c’è li ha ed è costretta a ritornare suo malgrado a lavorare per l’Aslan.

Intanto un’amica di Nazli, Manami le fa una proposta che suscita immediatamente la sua attenzione: aprire un ristorante insieme. La Piran è entusiasta all’idea, ma è costretta a rinunciarvi perché a corto di fondi e anche perché il lavoro a casa di Ferit non le lascia il tempo per fare il altro. Che Nazli sia costretta per questo a rinunciare al proprio sogno?

Per saperlo, non ci resta che attendere il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Ricordiamo ai fan di Nazli e Ferit che la soap turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì a partire dalle 14.45 ed anche in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play.