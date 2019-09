Bitter Sweet, anticipazioni puntata 11 settembre: Nazli e Ferit costretti a fare terapia di coppia. Hakan ricatta Leman

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ritornano ad entusiasmarci con il racconto della trama della puntata di mercoledì 11 settembre 2019. Nel corso di questo nuovo appassionante episodio vedremo Nazli cedere al ricatto di Hakan e finire per chiedere il divorzio a Ferit. Non soddisfatto, l’Onder inizierà a ricattare anche la signora Leman, per impedirle di interferire nei suoi piani, mentre Fatos capirà finalmente di essere innamorata di Tarik.

Dopo che Asuman ha tentato il suicidio, Nazli è stata costretta a chiedere il divorzio a Ferit. La giovane confida però che Leman faccia fallire sul nascere il piano di Hakan per impossessarsi delle azioni intestate al piccolo Bulut, chiedendo l’affidamento del nipote al posto suo e dell’Aslan.

Anticipazioni Bitter Sweet: Fatos capisce di amare Tarik

Hakan ha però pensato anche a questo: l’astuto marito di Demet è deciso infatti a ricattare anche la madre di Ferit. Dopo essersi recato dalla signora Leman, Hakan la minaccia dicendo che se oserà interferire con i suoi piani, facendo valere in tribunale i suoi diritti di nonna per ottenere l’affidamento di Bulut, lui racconterà a suo figlio Ferit che il padre è un assassino. È evidente che l’Onder è a conoscenza di un segreto inconfessabile che riguarda la famiglia dell’Aslan.

Alla fine, Nazli e Ferit si ritrovano in tribunale per discutere la causa di divorzio. Con un colpo di scena a sorpresa, il giudice rifiuta il divorzio dicendo a Ferit e a Nazli che sono sposati da troppo poco tempo per ricorrere ad una soluzione tanto estrema e li obbliga a risolvere i loro problemi tramite una terapia di coppia. Solo al termine di questo percorso, il giudice emetterà una sentenza definitiva.

Nel frattempo, Fatos si rende conto di essere innamorata di Tarik e si appresta a confessargli cosa prova veramente per lui. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nel nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore. Ricordiamo ai fan che le vicende di Nazli e Ferit vengono trasmesse su Canale 5 da lunedì a venerdì a partire dalle 14.45 circa.