Bitter Sweet, anticipazioni puntata 11 luglio: Ferit scopre che Deniz è innamorato di Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore ritornano puntuali per raccontarci la trama dell’episodio di giovedì 11 luglio 2019. Ferit vuole parlare con Nazli del bacio che si sono scambiati la scorsa notte e dei loro veri sentimenti, ma la cuoca lo evita come la pesta.

Infatti, la giovane si sente in colpa per quello che ha fatto sua sorella Asuman e ha paura che raccontando la verità all’Aslan, lui ne resti deluso e non voglia più vederla. Riuscirà Nazli a dire delle foto a Ferit senza correre il rischio di perderlo?

Anticipazioni Bitter Sweet: Demet vuole abortire

Mentre Ferit cerca in tutti i modi di avere un confronto con Nazli, questa, anche per stargli lontana, ha accettato di occuparsi di preparare il menù per il nuovo locale di Deniz: il fratello di Demet la sorprenderà facendole conoscere un lato del suo carattere che lei non sapeva di avere.

Intanto Ayla è sempre più gelosa del rapporto tra Nazli e Deniz. Salita sul palco, la cantante vorrebbe rivelare al pubblico tutti i segreti del gruppo, ma Fatos fortunatamente la ferma. Deniz, però, si arrabbia molto con la sua ex fidanzata e le dice che non vuole più averla neanche come amica. Che Ayla abbia perso ormai ogni speranza di riconquistare Deniz?

Demet scopre di essere rimasta incinta di Hakan. Senza dire niente al marito, la donna contatta immediatamente una ginecologa che l’aiuti ad interrompere la gravidanza. Nel frattempo, Ferit scopre che la misteriosa ragazza di cui è innamorato Deniz è nientemeno che Nazli. Cosa farà l’imprenditore dopo aver scoperto che lui e il cognato si sono innamorati della stessa ragazza? Ricordiamo ai fan che Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e viene riproposto in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play.