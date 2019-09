Bitter Sweet, anticipazioni puntata 10 settembre: Nazli chiede il divorzio a Ferit. A Engin piace Manami

Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore ritornano per svelarci la trama dell’episodio di martedì 10 settembre 2019. La soap turca è entrata nella sua ultima settimana di programmazione e noi tutti non aspettiamo altro che scoprire quale finale attende i nostri protagonisti. Nel corso di questo puntata vedremo che Nazli sarà costretta ad allontanarsi da Ferit a causa del perfido ricatto di Hakan, mentre l’Aslan faticherà a comprendere cosa c’è dietro allo strano comportamento della moglie. Inoltre, vedremo Engin iniziare ad interessarsi a Manami.

Dopo il tentativo di suicidio di Asuman, che per fortuna non ha avuto conseguenze grazie all’intervento di Deniz, Nazli si convince a cedere al ricatto di Hakan: la giovane cuoca divorzierà da Ferit, in cambio della rinuncia dell’Onder a denunciare sua sorella per tentato omicidio. Nazli comunica così al marito la sua volontà di divorziare.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli e Fatos si intrufolano a casa di Muzzafer

Ferit è sorpreso dalla decisione di Nazli, soprattutto perché arriva in un momento in cui le cose tra loro avevano iniziato a funzionare ed entrambi si erano confessati il loro amore. Convinto pertanto che Nazli gli stia nascondendo qualcosa, l’Aslan decide di non arrendersi e di scoprire cosa c’è veramente sotto.

Nemmeno Nazli accetta passivamente la fine del suo matrimonio con Ferit e con l’aiuto dell’amica Fatos si intrufola a casa di Muzzafer per trovare le prove che incastrano sua sorella Asuman, ma senza riuscirci. Anche il tentativo di Ferit di scoprire il vero motivo per cui Nazli gli ha chiesto la fine del loro matrimonio si conclude in una nulla di fatto.

Nel frattempo, Tarik, Fatos, Engin e Manami prendono parte a un escape room. È qui che Engin si rende conto di provare qualcosa nei confronti di Manami. Che stia per nascere un nuovo amore? Per saperlo, non resta che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore. Ricordiamo ai fan che le vicende di Nazli e Ferit vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa.