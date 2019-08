Bitter Sweet, anticipazioni del 28 agosto: i sensi di colpa di Ferit, Nazli gelosa di Pelin

Conclusa la pausa estiva la programmazione della popolare soap opera di Canale 5 “Bitter Sweet – ingredienti d’amore” torna alla sua normalità, con un solo appuntamento quotidiano alle 14,45 circa dal lunedì al venerdì. Gli spoiler dell’episodio numero 63 rivelano che Nazli farà una scoperta molto importante circa il passato di Ferit.

Durante la festa a sorpresa organizzata da Nazli per Ferit si è palesata una vecchia conoscenza dell’architetto, cioè Pelin, la sua ex fidanzata. Solo nella puntata di mercoledì 28 agosto, la Piran scoprirà il vero legame che in passato ha unito la Turan a Ferit, dunque le cose per i neo coniugi si metteranno nuovamente male.

Pelin racconta la sua verità a Ferit

La Turan racconta a Ferit ciò che le accadde quando lui decise di lasciarla senza darle la possibilità di spiegarsi; l’architetto, infatti, aveva chiuso con la ragazza dopo che questa lo aveva tradito, distruggendo così il sogno del loro matrimonio. Questo almeno è quello che l’architetto ha sempre ritenuto fosse successo, invece la versione della Turan è ben altra.

Pelin rivela a Ferit che qualcuno l’avesse drogata ed inscenato il tradimento, che in realtà lei sostiene non essere mai avvenuto. Poi la stoccata finale, poiché Pelin rivelerà all’Aslan che quando lui la lasciò, lei aspettava il loro bambino, ma considerate le circostanze, fu costretta a mettere fine a quella gravidanza.

Pelin fa dunque leva sui sensi di colpa di Ferit, che ora si sentirà molti in debito nei suoi confronti. Nazli percepisce che il marito è cambiato e si sta allontanando, dunque decide di confrontarsi con la Turan per avere un chiarimento con la donna che anni prima aveva fatto breccia nel cuore del marito. La cuoca però non sa che dietro all’improvviso ritorno di Pelin nella vita di Ferit, c’è in realtà lo zampino del perfido Hakan Onder, che vuole divedere Nazli e Ferit per sempre.