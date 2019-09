Bitter Sweet, anticipazioni dal 9 al 13 settembre: Nazli annuncia di aspettare un bebè

Eccoci arrivati agli ultimi episodi della prima stagione della fortunata serie tv di Canale 5 “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, che assicureranno nuovi colpi di scena, risvolti inaspettati, ma anche tanti happy ending, tra cui quello dei due protagonisti indiscussi della soap opera turca, Nazli e Ferit.

La relazione tra Nazli e Ferit procede al meglio, contaminando con il loro amore anche i propri cari, eccezion fatta per la mamma di Ferit, che nutre ancora delle perplessità su Nazli. Hakan continuerà a pianificare nuovi intrighi per impossessarsi della Posula Holding, contando stavolta sull’aiuto di Pelin.

Asuman salvata da Deniz

Nel corso degli episodi dal 9 al 13 settembre i telespettatori potranno assistere al nuovo tentativio di Hakan di far divorziare Ferit e Nazli; l’uomo infatti minaccerà di portare il video di Asuman alla polizia, tranne se la cuoca non lasci l’architetto. Asuman, disperata per le pressioni ricevuto, tenterà il suicidio.

Ancora una volta a salvare la ragazza dal commettere un gesto estremo sarà il musicista, che arriva in tempo e convince la sorella di Nazli a non gettarsi dal tetto del palazzo, quindi a non togliersi la vita. Nazli, per amore della sorella, è costretta a sottostare al ricatto di Hakan, quindi lascerà Ferit.

L’Aslan non sembra però credere fino in fondo alle parole della moglie, quindi determinato a non arrendersi cercherà la verità riguardanti le vere ragioni del suo allontanamento. Nel frattempo Fatos e Nazli decideranno di perquisire la casa di Muzzafer, l’uomo che ha tentato di violentare Asuman.

Durante una serata a 4 in una Escape Room, mentre Engin scopre di provare dei sentimenti nei confronti di Manami, Fatos ammette di essere innamorata di Tarik, quindi confiderà la cosa a Nazli. Hakan ricatterà anche la madre di Ferit, mettendola davanti ad un bivio: se lei avesse preso Bulut in affido, lui avrebbe detto a suo figlio che il padre anni prima si era macchiato dell’omicidio del padre di Hakan.

Nazli, dopo aver pedinato Pelin, scopre dei suoi accordi con Onder, quindi va da Ferit e gli racconta tutto, così la Turan è messa con le spalle al muro e buttata fuori dalla società. Il giorno del divorzio il giudice impone a Nazli e Ferit di fare un periodo di mediazione famigliare. I coniugi Aslan si riconcilieranno grazie a Bulut.

Onder cerca di uccidere Nazli

Asuman racconta del ricatto di Hakan a Ferit, quindi svelerà la verità anche a Deniz. Hakan ora non ha più alleati e in un momento di follia tenta di uccidere Nazli, per vendicare Ferit, ma anche ciò che il padre dell’architetto fece al suo anni prima. Ferit e Hakan si confrontano, quindi l’Onder sarà assicurato alla giustizia.

Anche la moglie di Hakan, Demet sarà arrestata per i crimini commessi. L’ultima puntata di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore narra della festa dell’ultimo dell’anno organizzata nel locale di Deniz, dove ormai tutti sembrano essere felici e contenti accanto al proprio partner. Nazli riserverà a Ferit una sorpresa davvero speciale, infatti la ragazza annuncia al marito di aspettare un bambino. Un happy ending che in tanti speravano.