Bitter Sweet, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto: Ferit scopre chi ha sabotato l’auto di Demir e Zeynep

Nelle nuove anticipazioni di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto su Canale 5 alle 14:45, Ferit scoprirà la verità sull’incidente che ha ucciso i genitori di Bulut. Il giovane manager scoprirà che qualcuno ha sabotato l’auto di Demir e Zeynep e l’unica persona in grado di fare una cosa del genere è solamente una: Hakan.

Nazli è riuscita a realizzare il suo sogno nel cassetto, ovvero, aprire un ristorante tutto suo. E’ arrivato il giorno dell’inaugurazione e proprio in quell’occasione, Ferit chiede a Nazli di fare un ballo assieme. Deniz innamorato pazzo di Nazli, nel vedere l’amico insieme alla ragazza dei suoi sogni, in preda alla rabbia, decide di andarsene dal locale e di fare qualcosa che sconvolgerà la vita di tutti.

Il cantante ha ricevuto da Demet una chiavetta usb, dove al suo interno ci sono le prove che Ferit ha perso la custodia del nipote Bulut. Ferit scopre tutta la verità e decide di riscuotere il ristorante di Nazli e Manami. Asuman, si sente in colpa per quello che sta succedendo alla sorella e rivela a Ferit che la colpa è sua e che Nazli non c’entra niente in tutta questa faccenda e che il ristorante deve rimanere aperto. Dopo quello che è successo con Ferit, Nazli medita di tornarse ad Antiochia con la sorella per lasciarsi tutto alle spalle.

Nazli ha preso una decisione drastica. Per lei e la sorella, la cosa migliore da fare in questo momento è tornarsene ad Antiochia e rimanere lì per un anno, per dimenticare tutto. Ferit, dopo aver scoperto, quello che Nazli ha in mente di fare, cambia idea e decide di lasciare aperto il ristorante. Manami, allora, cerca di contattare subito Nazli e di avvertirla che il ristorante rimarrà aperto perchè Ferit ha cambiato idea.

La tensione tra Nazli e Ferit si taglia con il coltello. I due sono ancora ai ferri corti e Manami cerca di rimediare alla situazione, decidendo di organizzare una riunione di lavoro ma senza ottenere risultato. Bulut, allora, decide che è ora di mettere in atto un piano per riavvicinare i due. Intanto, Ferit decide di far rimuovere l’auto di Demir dal garage dell’azienda, ma qualcosa colpisce l’uomo chiamato per effettuare la rimozione della stessa.

Alla villa di Hakan e Demet scoppia una violenta lite, perchè la donna ha abortito il figlio che aspettava dal marito e Bulut, spaventato dalle urla chiama Nazli e Ferit. I due arrivano insieme a Deniz per soccorre il piccolo. Hakan e Ferit litigano perchè quest’ultimo accusa l’altro di essere il responsabile dell’incidente che ha ucciso i genitori di Bulut. Intanto Deniz è preoccupato che Ferit racconti tutto a Nazli, invece il giovane manager non riesce a perdonare la ragazza per quello che ha fatto, anche se grazie a Bulut passano del tempo insieme. Demet, nel frattempo, inizia ad aver paura di Hakan e dei suoi modi di fare.