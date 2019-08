Bitter Sweet, anticipazioni dal 26 al 30 agosto: Nazli incontra Pelin, l’ex fidanzata di Ferit

“Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, è la soap opera turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia, sin dalla sua prima puntata. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e racconta la bellissima storia d’amore tra Ferit e Nazli, che puntata dopo puntata appassiona sempre di più il pubblico italiano.

Nelle nuove puntate in onda da lunedì 26 agosto a venerdì 30 agosto, è arrivato il giorno del compleanno di Ferit e Nazli vuole organizzare una festa a sorpresa per suo marito, invitando tutti i loro amici, compresa Pelin, la quale pare essere il grande amore di Ferit. Hakan, intanto, inserisce all’interno dell’azienda una nuova spia per controllare Ferit mentre Fatos ha un appuntamento di lavoro con uno stilista di fama mondiale. Nel frattempo Ferit cerca disperatamente Tahir, senza trovarlo mentre Nazli inizia a dare lezioni di cucina.

La festa di compleanno di Ferit è riuscita a far tornare il sereno tra i novelli sposi ma ha portato un nuovo problema per la coppia. L’arrivo dell’ex fidanzata di Ferit, Pelin, creerà non pochi problemi, visto che la ragazza è in cerca di vendetta. Quando Nazli scopre che Pelin è l’ex fidanzata di Ferit, tra i due si creea un certo attrito e le cose si complicano ancora di più, quando la ragazza riferisce all’Aslan di aver perso il loro bambino. Tale notizia lascia Ferit molto turbato, infatti, poco dopo, chiede all’ex fidanzata di incontrarsi per un chiarimento.

Nazli decide di invitare a casa Pelin, per capire le intenzioni della ragazza nei confronti di Ferit, mentre Cihan cerca di convincere l’Aslan a fare degli investimenti strani, in modo che Hakan possa rovinarlo. Intanto, Demet stanca della situazione in cui sta vivendo, cerca di mettere in atto un piano contro il marito, nascondendo un registratore per farlo confessare una volta per tutte.

Nazli inizia a dubitare di Pelin e i suoi dubbi aumentano quando trova un libro con all’interno una foto di Ferit insieme alla sua ex fidanzata. E’ arrivato il giorno del reportage gastronomico al ristorante, Nazli insieme a Manami cercano di intrattenere i giornalisti nella speranza che Ferit arrivi presto. Il giovane manager, però, è insieme a Pelin, la quale ha stretto un accordo con Hakan, mentre Demet cerca un modo per vendicarsi di quest’ultimo.