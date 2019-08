Bitter Sweet, anticipazioni dal 2 al 6 settembre: la notte d’amore tra Nazli e Ferit nel bosco

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore continua ad appassionare il pubblico televisivo italiano che nel corso delle puntate dal 2 al 6 settembre si confronterà con un sequel della narrazione sempre più avvincente ed emozionante, infatti Nazli deciderà di allontanarsi per un po’ da Istanbul per schiarirsi le idee.

Dopo la pausa estiva, la programmazione della celebre soap opera turca, che in Turchia è conosciuta con il titolo di “Dolunay”, torna alla normalità con un solo episodio al giorno dal lunedì al venerdì dalle 14,45 circa alle 15, 35 su Canale 5, mentre per chi volesse riguardare le puntate, potrà farlo in streaming sul Mediaset play.

Nazli lascia Istanbul, Ferit la raggiunge

Cosa accadrà negli episodi della prima settimana di settembre? Le anticipazioni delle trame dei prossimi episodi rivelano che Nazli avrà un brutto confronto con la sorella Asuman, a causa del debito che ques’ultima ha nei confronti di Deniz. In seguito a questo acceso diverbio, la Piran decide di lasciare la città per schiarirsi le idee.

Per far fronte al debito contratto con il musicista, Asuman accetta una proposta di lavoro da parte di un ristoratore, che con la scusa di volerla conoscere meglio, le dà appuntamento a casa sua, per poi molestarla. Deniz, preoccupato dalla brutta fama dell’uomo e non convinto dalla strana proposta di lavoro fatta ad Asuman, si mette sulle sue tracce, e salva la ragazza dal tentativo di violenza dell’imprenditore.

Gli spoiler delle trame delle puntate dal 2 al 6 settembre di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” svelano che Ferit decide di cercare Nazli, quindi i due si godranno una bella giornata lontani dalla città ed immersi nel verde. Demet ha delle prove che incastrano il marito, così minaccia l’Onder per l’omicidio dei genitori di Bulut.

Nazli e Ferit si addentrano fin troppo nel bosco, tanto da perdersi. Nel mentre che seguono un sentiero per ritrovare la via principale, si accorgono della presenza di una casa disabitata, dove decidono di rimanere per la notte. Le ore trascorse insieme, in armonia e serenità, lontano da tutti i problemi, hanno fatto avvicinare molto la coppia, tanto da portare i due a raccontarsi a cuore aperto.

La mamma di Ferit riceve prima la visita di Deniz, poi quella della Turan, che le insinuerà il dubbio circa l’autenticità del matrimonio tra il figlio e la cuoca. Nel frattempo Onder ordirà un tranello contro Asuman, così da poter tenere in pugno la sorella di Nazli. Nel frattempo il marito di Demet decide di andare a parlare con Nazli, quindi non trovandola al ristorante, va a casa Aslan, ma si troverà davanti la mamma di Ferit, che si è trasferita a casa del figlio.