Bianca Guaccero sfida Maria De Filippi, in arrivo un nuovo programma contro il colosso "Tu si que vales"

Il programma del sabato sera di Canale 5 “Tu si que vales” non teme la concorrenza è in ogni puntata segna ascolti record, l’ultima puntata ha infatti registrato 6 milioni di telespettatori con il 31,5% di share. Il talent show presentato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara deve il suo successo sia alle esibizioni dei talenti delle varie discipline che ai concorrenti più simpatici che talentuosi, che poi entreranno nella cosiddetta “scuderia Scotti”.

Inoltre il programma vanta in giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari, e da quest’anno anche Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare che rendono la trasmissione un colosso difficile da battere negli ascolti.

Dal 16 novembre però a sfidarlo ci saranno Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri che porteranno un nuovo programma su Rai1. Nello specifico si tratta di Una Vita da Cantare ed è uno show musicale dove si ripercorrerà la vita di alcuni dei più importanti cantautori italiani come Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. In ogni puntata ci sarà un collegamento e sarà raccontata la vita di questi artisti anche con video e testimonianze.

Enrico Ruggeri sul nuovo programma ha svelato dei retroscena. Per quanto riguarda Lucio Dalla per esempio il cantautore Ron, grande amico del cantante, farà da Cicerone alla sua casa di Bologna, mentre su Lucio Battisti verranno raccontati molti aneddoti ma soprattutto si parlerà delle sue canzoni.

Bianca Guaccero invece, in un’intervista a TeleSette ha parlato delle sue emozioni per il passaggio dal pomeriggio di Rai2 alla prima serata di Rai1, e a tal proposito ha dichiarato: “Io lo chiamo gemellaggio ed è una cosa bellissima. Mi piace essere croossmediale, come si dice oggi, anche se non ho ancora ben realizzato ciò che sta accadendo”.

Infine quindi la conduttrice di Bitonto non solo sfida il programma Uomini e Donne della De Filippi con il suo Detto Fatto ogni pomeriggio, ma da sabato prossimo la sfida passerà anche in prima serata con lo scontro tra Tu si que vales ed il nuovo programma Una Vita da Cantare. Bisogna aspettare la messa in onda e i risultati degli ascolti quindi per sapere chi vincerà la sfida.