Beverly Hills 90210 sta tornando: pubblicato il teaser trailer con la mitica sigla di 19 anni fa

Il grande ritorno di Beverly Hills 90210 è ufficiale. Nelle ultime ore infatti è stato diffuso il trailer ufficiale della nuova serie. Quindi, tra non molto potremo dare il bentornato a Brandon, Kelly, Donna e a tutta la compagnia di adolescenti che ha fatto sognare milioni di adolescenti degli anni Novanta. La serie originale infatti, andò in onda tra il 1990 e il 2000.

Assieme al primo teaser della nuova serie, è stata resa nota anche la data di uscita del primo dei sei episodi di BH90210. Negli USA, l’appuntamento sarà per il 7 agosto sul canale televisivo Fox. Per quanto riguarda, invece, la data italiana, ancora nessuna notizia. Il ritorno di Beverly Hills 90210 era già stato preannunciato nel corso dei mesi scorsi ed era stato anche ribadito da una foto dell’intero gruppo, postata sul proprio profilo Instagram da Jennie Garth. Tori Spelling era stata la prima a fornire degli indizi sulla reunion, postando su Instagram alcune foto degli esterni degli studios CBS nel marzo del 2018. Le foto erano accompagnate dagli hashtag #backtowork, #donnaandkellyforever e #90210vibes. Questa volta, invece, l’anticipazione è stata pubblicata da Gabrielle Carteris, ossia Andrea Zuckerman.

Nelle immagini che si vedono nel teaser ci sono tutti i personaggi storici della mitica serie televisiva alle prese con l’inizio della propria giornata. Nel video non parla nessuno; si sentono solo i suoni e i rumori tipici di ogni inizio di giornata. Si sentono sveglie, fon per asciugare o dare la piega ai capelli, lo yoga, la colazione. Sono passati quasi 30 anni, per cui ognuno di loro ha una vita diversa. Si vede Jason/Brendon che si sveglia da solo in un lettone, Brenda/Shannen intenta nella pratica dello yoga in un giardino, Ian/Steve che entra nella sua costosa auto sportiva blu cobalto, Jennie/Kelly che si asciuga i capelli con il phon, Brian Austin/David che sceglie gli abiti da indossare per la giornata, Tori/Donna che si prepara un caffè e Gabrielle/Andrea che esce di casa.

Dunque, nel video si vedono tutti i componenti del cast: Jason Priestley nei panni di Brandon Walsh, Shannen Doherty come Brenda Walsh, Jennie Garth sarà ancora Kelly Taylor, Brian Austin Green nei panni David Silver, Ian Ziering sarà Steve Sanders, Tori Spelling sarà sempre Donna Martin e Gabrielle Carteris come Andrea Zuckerman.

Chi purtroppo non rivedremo nella serie sarà Luke Perry, che è scomparso lo scorso 4 marzo a causa di un ictus a soli 52 anni. Ma il personaggio di Dylan resta comunque una figura simbolo del telefilm Beverly Hills 90210. Infatti la nuova serie sarà proprio dedicata lui.

Ora non ci resta che attendere notizie in merito all’uscita italiana delle nuove puntate di Beverly Hills 90210, che vedrnno protagonisti non più un gruppo di adolescenti, ma degli adulti 40enni in carriera.