Beverly Hills 90210: ora è Tori Spelling ad essere accusata di aver creato dissapori nel cast

Non si placano le polemiche intorno al progetto che ha intenzione di rilanciare Beverly Hills 90210, la serie televisiva per adolescenti più iconica degli anni ’90. Alla sola notizia del reboot, l’attenzione dei fan è cresciuta a dismisura, complice anche l’improvvisa morte di Luke Perry, la star che ha interpretato l’affascinante ed indimenticabile Dylan McKay.

Ma a pochi mesi dalla messa in onda della prima puntata, come un fulmine a ciel sereno si è abbattuta la notizia dell’abbandono di uno showrunner e di due sceneggiatori. In molti si sono domandati cosa avesse spinto alcuni membri della troupe cinematografica a dire addio ad un progetto molto atteso dai fan.

In un primo momento, nel mirino delle critiche è finita Shannen Doherty, l’attrice che per quattro stagioni interpretò Brenda Walsh. Già all’epoca la ragazza era conosciuta per via del suo carattere indomito e ribelle, da qui in molti hanno puntato il dito su di lei. Alle sole accuse, la protagonista di Streghe ha risposto in maniera piccata, smentendo categoricamente di essere la causa dei litigi e dei malumori sul set.

Le sue dichiarazioni hanno sollevato la curiosità morbosa di diversi internauti, che hanno così riposto le loro attenzioni su un’altra protagonista del cast. Questa volta il personaggio additato è stato Tori Spelling, l’attrice che nel teen-drama interpretava Donna Martin e che secondo le ultime indiscrezioni non avrebbe nascosto le sue profonde contrarietà con le scelte narrative del progetto.

Una fonte anonima ha infatti confessato a RadarOnline che Tori Spelling avrebbe voluto essere ritratta in toto nel personaggio originale di Donna Martin, una donna molto fashion e alla moda, proprietaria di una costosissima villa a Beverly Hills. Inizialmente lo show prevedeva che ogni star avrebbe dovuto portare in scena anche la sua vita reale, ma Tori Spelling non ha affatto gradito questa scelta, determinando un aspro conflitto con gli autori. Di conseguenza gli sceneggiatori hanno abbandonato il set, venendo sostituiti da altri che hanno abbracciato in toto le idee dell’attrice.