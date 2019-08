Beverly Hills 90210, nel reboot ci sarà anche Denise Richards

C’è grande attesa per il primo episodio dell’attesissimo reboot di Beverly Hills 90210 che andrà in onda sull’americana Fox il prossimo 7 agosto. Il progetto che si pone come obiettivo quello di diventare uno dei più importanti eventi televisivi dell’anno, sta intanto sempre più catalizzando l’attenzione dei fan del celebre teen drama che ha spopolato negli anni Novanta.

Come era logico aspettarsi, in questi giorni di suspense stanno circolando una serie di aneddoti che cercano di volta in volta di placare la curiosità del pubblico. Una delle anticipazioni più importanti riguarda la presenza della 48enne Denise Richards. A darne notizia è stata Tori Spelling, postando una foto su Instagram in cui compare anche l’ex moglie di Charlie Sheen.

L’ex modella che al fianco di Pierce Brosnan ha interpretato il ruolo di Bond Girl nel film Il mondo non basta, si è detta estremamente lusingata di aver potuto far parte del cast. Come da lei precisato, “Beverly Hills, 90210 è stato uno dei miei primi lavori. Vi voglio bene, ragazzi”.

In effetti ritornando indietro con il tempo, nel lontano 1992 Denise Richards prese parte all’ultimo episodio della seconda stagione. In quella circostanza si calò nei panni di Robin McGill, la cugina di Kelly Taylor interpretata dalla biondissima Jennie Garth.

Nel frattempo è anche emerso un altro retroscena legato a Shannen Doherty. L’attrice ha dichiarato che inizialmente non aveva alcuna intenzione di partecipare al progetto di reboot. A rimettere tutto in discussione è stata l’improvvisa scomparsa di Luke Perry, che l’ha inevitabilmente scossa oltre che spinta a fare qualcosa che potesse ricordarlo. L’idea di prendere parte a BH90210 le è quindi apparsa la scelta più giusta per omaggiare un collega che ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema. “Per me era come onorare la sua memoria e l’impatto che ha avuto sul pubblico, sui fan e su tutti noi. Anche per noi sul set era un momento importante riunirsi per rendergli omaggio” ha precisato l’attrice che ha dato il volto al personaggio di Brenda Walsh.