"Beverly Hills 90210" di nuovo in lutto: muore un’altra attrice del cast

Una notizia particolarmente amara e dolorosa per i fan di “Beverly Hills 90210“. Dopo la recente scomparsa di Luke Perry e di Brian Turk, un altro decesso ha devastato il cast della variopinta serie tv, che negli anni ’90 ha conquistato spettatori di ogni età.

Pochi giorni fa, infatti, è giunta una comunicazione che ha sconvolto l’intero entourage di “Beverly Hills 90210”. Lo scorso 14 febbraio si è spenta Esther Scott, brillante attrice che 25 anni fa interpretò il personaggio di Connie nel celebre teen drama americano, che ha appassionato gli adolescenti di tutto il mondo.

La donna è deceduta all’età di 66 anni, in seguito ad un arresto cardiaco che non le ha lasciato via di scampo. L’annuncio della morte, riportato dal tabloid TMZ, è stato dato dai familiari di Esther Scott: “Amava ciò che faceva. Spesso veniva fermata in strada dalle persone che la riconoscevano, ma non sapevano il suo nome. Speriamo che ora le persone ricordino il suo nome, il suo lavoro e il contributo che ha dato all’intrattenimento”.

Esther Scott, classe 1953, aveva recitato in svariati telefilm di successo, oltre alla serie tv “Beverly Hills 2010” . Ricordiamo “Er: Medici in prima linea”, “Melrose Place”, “Hart of Dixie” e “The Help”. Indimenticabili anche le sue piccole interpretazioni nei film “La ricerca della felicità”, “Dreamgirls”, “Transformers” e “Gangastar squad”. L’ultima interpretazione cinematografica risale al 2016, nel film “The Birth of a Nation”.

Sui social network scorrono le immagini delle più memorabili interpretazioni televisive dell’attrice, i messaggi di cordoglio e i fiori davanti la sua casa newyorkese. Nelle varie community del web sorgono copiose sia le commoventi reazioni dei fan che i messaggi da parte dei colleghi. Gli attori del cast di “Beverly Hills 90210” hanno ricordato la donna con dolore e nostalgia, parlando del truce arresto cardiaco che le ha accorciato la vita.