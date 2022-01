La foodblogger Benedetta Rossi si è operata alla schiena in questi ultimi giorni. Ad annunciarlo era stata lei stessa sui social, spiegando ai propri followers di doversi fermare per un pò di tempo, in quanto tale intervento lo rimandava ormai da diverso tempo. La Rossi è molto nota in Italia in quanto è la blogger di “Fatto in casa da Benedetta”, dove la donna sfoggia e insegna a chi la segue tantissime ricette. In queste ore la blogger ha informato i fans sulle sue condizioni.

“Eccomi in piedi, o quasi” – così ha scritto sui social mostrandosi in una foto con il medico che le sta accanto. La donna per camminare per ora utilizza un deambulatore. “Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come come si fa con una cara amica” – così ha scritto Benedetta Rossi.

Tornerà presto a lavoro

Dopo la riabilitazione, che dovrebbe durare una trentina di giorni, la Rossi dovrebbe tornare tranquillamente a lavoro, continuando a deliziare il pubblico della tv e dei social con le sue succulenti ricette. Quando ha annunciato l’operazione la donna ha spiegato che non è mai facile raccontare questi episodi della propria vita personale.

Sul suo post su Instagram sono state 373.330 le reaction, almeno fino al momento in cui scriviamo. La Rossi è popolarissima in tutto il nostro Paese. Sono tantissimi i messaggi che sono apparsi sulla sua pagina Instagram dopo che la donna ha pubblicato la foto della sua riabilitazione. “Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai” – così ha poi concluso il suo post la foodblogger. Nelle prossime ore la donna dovrebbe continuare a informare circa le sue condizioni di salute, dopo un intervento che è stato comunque molto delicato. Tutti sperano che possa prestissimo tornare al lavoro.