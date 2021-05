"Belve", Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: "Facciamo vite separate"

Ospite del programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani e in onda il venerdì sera su Rai 2, in seconda serata, Sonia Bruganelli si è confessata a trecentosessanta gradi. Ha parlato della sua vita di donna e mamma, del dolore per la malattia della primogenita Silvia, che oggi ha 18 anni ed è affetta da un ritardo motorio, e per finire del rapporto con suo marito, Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e il celebre conduttore di Canale 5 stanno insieme ormai da vent’anni. Si sono sposati nel 2002 e per Bonolis, molto più grande della moglie, si trattava del scondo matrimonio (e della seconda famiglia, visto che aveva già due figli grandi che vivevano negli Stati Uniti). Oltre a essere sua moglie, la Bruganelli per Bonolis è anche una manager, visto che lavora attivamente dietro le quinte dei suoi programmi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vivono separati: è crisi?

Soci sia nella vita che nel lavoro, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli agli occhi di molti sono la coppia ideale, ma non è tutto oro quello che luccica. Aprendosi senza filtri e senza inutili pudori nell’intervista concessa al talk “Belve”, la splendida 45enne ha lasciato intendere in maniera molto chiara – pur senza dirlo espressamente – che tra lei e il marito le cose non vanno proprio benissimo.

Nello specifico, la Bruganelli ha fatto capire che lei e Bonolis non vivono neanche nello stesso appartamento. “Quando si sta insieme a una persona da tanto tempo… ignorarsi può essere la chiave” ha dichiarato, spiegando che ognuno fa la propria vita e poi ci si incontra dentro l’appartamento ogni tanto. Non solo. “Si hanno anche appartamenti separati…” ha ammesso, sibillina.

Ma quanto poi Francesca Fagnani, sorpresa, le ha chiesto se davvero abbia un appartamento tutto suo, nel quale il marito non mette piede, Sonia Bruganelli ha preferito glissare, spiegando di non voler entrare nei dettagli, e la conduttrice non ha insistito. Anche se, va detto, il pubblico si è molto incuriosito e sui social sono cominciate a piovere domande indiscrete che ovviamente non hanno ricevuto risposta alcuna dalla diretta interessata.