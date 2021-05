"Belve", Sonia Bruganelli critica Barbara D’Urso: "Non mi piace"

Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis, ospite a “Belve” il programma in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha criticato Barbara D’Urso. Che tra la D’Urso e Bonolis non scorresse buon sangue, diverse voci di corridoio lo avevano più e più volte sottolineato. La presenza di Barbarella in una puntata speciale di “Avanti un altro”, aveva in qualche modo lanciato un segnale per mettere a tacere le malelingue.

Adesso però ci ha pensato la moglie del conduttore a gettare altra benzina sul fuoco. La chiusura anticipata, a causa di ascolti bassi, di “Live – Non è la D’Urso” ha portato come conseguenza l’approdo proprio di Bonolis di domenica sera, col suo “Avanti un altro pure di sera”. Destini incrociati tra i due conduttori, con un finale negativo per la D’Urso.

Sonia ha commentato di recente gli ascolti ottenuti dal marito, confrontandoli proprio con quelli della conduttrice campana e il risultato, è sotto gli occhi di tutti. La donna si è detta felice per come stanno andando le cose, soprattutto perché su Canale 5 era da un po’ che la domenica sera faticava a decollare in termini di ascolti (frecciatina a Barbara).

Detto ciò, la Bruganelli ha affondato il colpo proprio a “Belve”. La moglie di Bonolis ha definito la tv ‘dursiana’ un po’ superficiale e soprattutto “attenta a cercare di stuzzicare la morbosità che comunque le persone hanno“. A quel punto la Fagnini le ha fatto una domanda diretta: “Ma le piace?” e in maniera altrettanto diretta, Sonia ha risposto: “No, non mi piace“.

Ci è andata giù pesante la Bruganelli. Senza mezzi termini né giri di parole, ha espresso il suo pensiero in merito alla televisione che propone la D’Urso. Quest’ultima è abituata a ricevere attacchi e critiche da ogni fronte e chissà se anche questa volta si lascerà scivolare tutto oppure deciderà di replicare alle parole della Bruganelli.