Intervistata da Francesca Fagnani nel talk-show di Rai Due “Belve”, Rita Rusic si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. E tra i vari personaggi di cui ha parlato c’è stato anche Roberto Benigni, che l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori conosce molto bene in quanto ha prodotto “La vita è bella”, il film che gli è valso il Premio Oscar. In virtù di ciò, la Rusic ha ammesso che si sarebbe aspettata un minimo di riconoscenza, che però non c’è stata.

Alla Fagnani, l’attrice e produttrice croata ha spiegato che quando ha divorziato da Vittorio Cecchi Gori, e lui l’ha allontanata dalla società di produzione di cui si era sempre occupata lei, tutte le persone che fino a quel momento frequentava e con cui aveva rapporti sia personali che di lavoro, si sono letteralmente dileguate. Anche quelli con cui aveva legato di più, che reputava degli amici.

Rita Rusic delusa da Roberto Benigni: il motivo

Tra questi ultimi c’erano appunto Roberto Benigni e la moglie Nicoletta Braschi, co-protagonista de “La vita è bella” e di tutti i maggiori successi dell’attore. Anche loro sono spariti dopo il divorzio da Cecchi Gori, e Rita Rusic si è detta delusissima del loro comportamento. “Ho prodotto La vita è bella, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Nicoletta e Roberto” ha dichiarato.

Per poi proseguire: “Quando sono andata agli Oscar e ho chiesto un posto in sala, mi è stato detto che non c’era. Ci sono rimasta male”. Un comportamento, quello di Roberto Benigni, che non gli fa onore e che stona fortemente con l’immagine da “bonaccione” toscano che ha sempre mostrato in pubblico: un “guascone” buffo e impertinente, ma portatore di valori forti come quelli celebrati nel suo film di maggior successo, ovvero l’amore, la fedeltà e l’amicizia.

Possibile che il vero Roberto Benigni sia anche altro? Per adesso l’attore non ha risposto in alcun modo a Rita Rusic, ma non è da escludere che lo faccia prossimamente.