"Belve", il doloroso racconto di Arisa: "Sono stata molestata"

Complice il dilagare e l’affermarsi del movimento “Me too“, negli ultimi anni sono state tantissime le donne del mondo dello spettacolo – attrici, show-girl, popstar, modelle, ecc.) a fare outing rivelando di essere state molestate, spesso da adulte e sul posto di lavoro. A partire dall’attrice Asia Argento, anche in Italia sono state diverse le confessioni dolorose da parte di donne che fino a questo momento avevano preferito tacere per non sollevare polveroni e dover così ripercorrere quei racconti drammatici.

Ultima in ordine in tempo è stata la cantante Arisa, che per la sua triste confessione ha scelto la nuova edizione del talk show “Belve”, condotto da Francesca Fagnani e in onda in seconda serata su Rai 2. Ospite della prima puntata, l’artista genovese ha dichiarato senza mezzi termini di essere stata molestata sessualmente. Non da bambina, ma quando era già una giovane donna alla ricerca della propria affermazione professionale.

La drammatica confessione di Arisa

In un serrato botta e risposta con la conduttrice, Arisa ha rivelato di aver ricevuto spesso, nella vita, attenzioni che non desiderava e che anzi erano spesso così insistenti da risultare fastidiose. Anche attenzioni sessuali, che l’hanno sembra lasciata ferita e turbata. Tuttavia la cantautrice – all’anagrafe Rosalba Pippa – ha ammesso che c’è stato un episodio che l’ha turbata più di tutti gli altri.

Con molto tatto, rendendosi conto che Arisa preferiva soprassedere su quell’evento in particolare – tra l’altro mai raccontato prima e collocato in un tempo indefinito, che spazia dalla post-adolescenza a oggi – la Fagnani ha solo chiesto se se la sentisse di entrare nel dettaglio. Ma la sua ospite si è chiusa a riccio.

Ha preferito non entrare nel dettaglio e ha parlato invece dell’attuale rapporto con il manager musicale Andrea Di Carlo, suo ex (?) fidanzato nonché, almeno fino a qualche settimana fa, promesso sposo. Ha ammesso che non lo sente ormai da due settimane e che non gli risponde neanche al telefono. La domanda dunque sorge spontanea: cosa avrà fatto per meritarsi un simile trattamento?