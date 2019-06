Belve, Barbara Palombelli choc: "Sono stata molestata, ma non ho denunciato"

Ogni venerdì sul la “Nove” va in onda “Belve“, il programma televisivo condotto da Francesca Fagnani con la collaborazione di Irene Ghergo, che si occupa di parlare delle storie di donne che hanno saputo conquistare i loro spazi. In questa edizione sono stati intervistate Simona Ventura, Alba Parietti e Mara Carfagna.

In una delle ultime puntate di “Belve”, Barbara Palombelli ha deciso di rilasciare una intervista a Francesca Fagnali. La moglie dell’Onorevole Francesco Rutelli, stuzzicata dalla conduttrice, rivela di aver subito alcune molestie in passato. Tuttavia, ai tempi ha deciso di non denunciare l’accaduto, anche se rivela di rispettare le persone che decidono di non esporsi.

Le parole di Barbara Palombelli a “Belve”

La domanda della conduttrice è la seguente: “Lei dice di aver subìto nel corso della sua carriera tutta una serie di molestie da varie persone e poi un episodio anche più importante: una sera che tornava a casa il suo accompagnatore aveva intenzioni decisamente diverse dalla sua. Lei non si è mai sentita di fare i nomi e di denunciare al tempo. Si pente di non aver denunciato?”.

La risposta di Barbara Palombelli è chiara: “No no. È parte della mia vita privata. Mi piace che ci siano persone che denunciano, però andrebbero fatte non entro i sei mesi che dice la legge, ma entro un mese”. Ammette però che, nel corso degli anni, ha visto più volte queste persone, ma dinanzi a lei hanno fatto sempre finta di niente.

Nel corso dell’intervista, Barbara Palombelli ha voluto parlare anche di politica. Ritiene che Matteo Renzi sia stato uno dei leader peggiori della storia della sinistra degli ultimi venti anni, e secondo lei doveva restare nell’ambito della Margherita.