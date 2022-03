Aurora Ramazzotti è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve. La giovane conduttrice si è confessata a ruota libera, spaziando tra il legame attuale con Tomaso Trussardi -ex marito di sua mamma, Michelle Hunziker- fino al rapporto che c’è oggi tra suo papà Eros e mamma Michelle. Aurora non si è nascosta e ha parlato senza peli sulla lingua, chiarendo diverse questioni.

Non ha accennato alla vita sentimentale attuale della Hunziker, che negli ultimi giorni è stata travolta dal gossip circa una sua frequentazione con l’ex gieffino, Giovanni Angiolini. Partiamo da Trussardi. La Ramazzotti ha replicato alle parole dell’imprenditore, il quale in un’intervista aveva parlato di “rapporti rarefatti“. La giovane ha smentito tali parole, aggiungendo però che la situazione dovrebbe comunque sistemarsi.

“Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno“, queste le sue parole ai microfoni della Fagnani. Aurora non ha nascosto l’affetto che nutre nei riguardi dell’ex marito di sua mamma, speranzosa sul fatto che le cose si sistemeranno.

È stata poi la volta di papà Eros e di un possibile ritorno di fiamma tra lui e la Hunziker. La Ramazzotti, a tal proposito, ha categoricamente smentito la cosa. I due si sono scambiati anche un bacio a stampo a “Michelle impossible”, tre prime serate andate in onda su Canale 5 e dedicate alla Hunziker. Per l’occasione, Eros è stato proprio ospite di Michelle e lì è avvenuta la cosa, davanti a tutti.

Aurora è però tornata sull’argomento, spegnendo definitivamente il sogno di milioni di fan sulla possibilità di rivederli insieme. “Non ho mai fatto il tifo, non riesco a immaginarmeli insieme, per come me li ricordo sono due persone incompatibili“, queste le confessioni della Ramazzotti. Dunque, Eros e Michelle hanno solo un rapporto d’amicizia e nulla più. Si era addirittura vociferato che il cantante fosse stato la causa della rottura tra la Hunziker e Trussardi, ma così non è.