Asia Argento ha rilasciato una nuova intervista alla trasmissione “Belve“, il programma dedicato alle storie delle donne in onda su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. In questa circostanza parla dei suoi vizi e, come al suo solito, si racconta senza peli sulla lingua.

L’argomento principale è l’assunzione di droga, ove la figlia d’arte ammette di aver fatto in passato uso di numerose sostanze: “Ho avuto dipendenze da stupefacenti. È iniziata come una sperimentazione ma è finita come dipendenza e là mi sono spaventata. Era un grande amore, ma avevo un altro grande amore, il lavoro e questo mi ha salvato. Che tipo di droghe? Tutte”.

Alla specifica domanda della conduttrice Asia Argento ammette di aver utilizzato anche alcune bevande sacre degli sciamani, che sono delle medicine provenienti dall’Amazzonia. Parlando dei contenuti al suo interno rivela che si tratta di un misto di liana con delle foglie e l’effetto può dipendere dal tipo di persona, ma in media dovrebbe durare otto ore.

Questo tipo di bevanda le ha permesso di aprire la sua mente e capire tanto sulla propria persona: “Io ho capito molte cose su di me, la mia famiglia, i miei avi, ho ricevuto molte visite da persone che non ci sono più, le vedevo come vedo ora lei”. Quando Francesca Fagnani prova a farle notare che probabilmente erano delle allucinazioni, Asia non si scompone per nulla affermando con assoluta certezza la loro presenza reale nella stanza.

Parlando della sua vita privata invece dichiara di essere bisessuale, anche se al momento non si è mai innamorata di una donna seppure le preferisce a letto perché sono più lisce e delicate. Infine, parlando del suo tweet di offesa nei confronti di Giorgia Meloni, afferma di essersi pentita immediatamente e di avere avuto una sorta di chiarimento faccia a faccia.